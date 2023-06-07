Время «разбивать» камни

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Юлия Пулина

В многопрофильной больнице области Улытау благодаря обновлению медицинского оборудования удалось приостановить отток пациентов по линии урологии в Караганду, Астану и ближнее зарубежье.

фото из архива урологического отделения

Урологическое отделение областной многопрофильной больницы функционирует с 1988 года. Здесь лечат пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. Экстренные операции выполняются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, плановые – по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

– Пациентов много, ежедневно приходится проводить до пяти операций, – рассказывает врач-уролог Сабит Атамбаев, чей общий стаж работы – десять лет, а урологический – восемь. – Помимо жезказганцев и сатпаевцев, в многопрофильную больницу поступают больные из города Каражала, поселков Жанаарка, Улытау. Случается, что приезжают и из других областей Казахстана.

Чаще всего здесь делают экстрен­ные операции по удалению камней в мочеточнике, почках. Эта патология встре­чается у 80% пациентов с почечной коликой.

Стоит отметить, что еще пять лет назад даже простые операции врачами отделения выполнялись открытым способом. В 2018 году урологи многопрофильной больницы получили оборудование стоимостью свыше 26 млн тенге, в том числе лазерную аппаратуру для дробления камней и уретерореноскоп – эндоскопический аппарат для дробления камней в мочеточниках.

– Ранее, чтобы убрать камень размером полсантиметра, мы делали разрезы порядка 20–25 сантиметров, – вспоминает Сабит Атамбаев. – Сегодня все по-другому. Кстати, эндоскопические операции мы проводим бесплатно по линии ФОМС, а в платной клинике такая операция стоит около 500 тысяч тенге.

Особенно это важно для беременных женщин. Бывает, что когда плод растет, он начинает сжимать почку, мочеточник, и у матери возникает гидронефроз. Несколько лет назад сделать такие операции можно было только в платной больнице, и порой люди вынуждены были брать кредит на лечение. Либо такую пациентку направляли в Караганду, но до бывшего областного центра 500 км, на место она приезжала уже с осложнениями.

В 2021-м для урологии было заказано новое оборудование на сумму 92 млн тенге. Во-первых, приобретена аппаратура для трансуретральной резекции аденомы предстательной железы. Ранее, с открытия больницы и до 2022 года, аденомы также оперировали открытым способом. Второй аппарат в работе с начала 2023 года, он предназначен для перкутанной нефролитотрипсии (нефролитолапаксии), то есть дробит камни внутри почки. Этот метод эффективен при крупных камнях – до 4–5 см. Стоит отметить, что эффект после операции почти мгновенный – сразу после нее гидронефроз спадает.

Аденома сегодня встречается почти у всех мужчин старше 50 лет. В практике жезказганских урологов самому молодому пациенту с таким заболеванием было 40 лет, самому пожилому – 94 года, но даже в таком возрасте он успешно перенес операцию, хотя это был лежачий больной. Противопоказанием к операции может быть слабое здоровье пациента, в основном – серьезные сердечные болезни.

– У населения сложилось мнение, что урологические заболевания, в частности мочекаменные болезни, в первую очередь связаны с потреблением некачественной питьевой воды в регионе. Но это не так, – заверяет Сабит Касымбекович. – Да, вода влияет на здоровье, но лишь на 10–15 процентов. Роль здесь играет неправильное питание, нарушение обмена веществ. Но основная причина кроется в нелеченых пиелонефритах, циститах у женщин. У мужчин нарушение уродинамики возникает за счет простатита, аденомы предстательной железы и пиелонефрита.

Да, именно запущенные болезни приводят пациентов к операции. Так, пиелонефрит – это нефрологическое заболевание, которое нельзя «глушить» уросептиками или антибиотиками. Чтобы назначить лечение, необходимо сделать бакпосев мочи, выяснить, какая именно бактерия вызывает это заболевание. Если же не обращать внимания на симптомы, можно долгое время ходить с пиелонефритом, а в итоге попасть на операционный стол.

В 2021 году по программе «Болашақ» Сабит Атамбаев ездил на стажировку в Израиль, где работал в одном из крупных медицинских центров города Хайфы. Оказалось, что там схожая ситуация с мочекаменными болезнями, хотя вода чистая, рядом нет промышленных заводов и фабрик. Изучается также наследственная предрасположенность к урологическим заболеваниям.

– Учитывая количество пациентов с патологиями, я считаю, что первичное звено – СВА должны проводить скрининги по линии урологии, особенно мужчинам, – говорит Сабит Касымбекович. – Им после сорока лет необходимо делать трансректальное УЗИ предстательной железы, чтобы выявить возможную онкологию на ранней стадии. А ведь к урологам люди обращаются, когда их уже беспокоят ночное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря или эректильная дисфункция.

Врач-резидент Ануар Ербосынов рассказал, что приехал в Жезказган, потому что сам уроженец этих мест, каждый год был на летней практике в больнице. Его дедушка был уважаемым хирургом-травматологом на тот момент еще Джезказганской области. Ануар Ерланович уверен, что в регионе должны работать местные кадры. Сейчас в Жезказган в основном приезжают студенты с юга, но, как правило, они не задерживаются – через несколько лет, получив опыт и стаж, уезжают в другие города.

Ануар Ербосынов оканчивает второй курс обучения по урологии. Учебу и работу совмещает в отделении. Ранее полтора года обучался на базе клиники Карагандинского медицинского университета НАО «МУК» и в областном онкологическом диспансере города Караганды, что стало хорошей школой для будущего специалиста. Преимуществом работы в Жезказгане он счи­тает большую самостоятельность врача за счет рабочей нагрузки.

– Да, у нас новое современное эндоурологическое оборудование, мы учимся на нем работать,  – поделился врач-резидент. – Но и старую школу не забываем, открытые операции – это основа хирургии. Если не получается помочь пациенту новым методом  – надо знать, как это делается в рамках открытой операции.

Несмотря на большие положительные изменения в работе урологического отделения, есть здесь и проблемы. Например, из-за наплыва пациентов заканчиваются расходные материалы. Не всегда удается произвести полную диагностику больного, а ведь это важная часть в тактике лечения, считает Сабит Атамбаев.

– Когда мы начали делать операции эндоскопическим методом, отток пациентов в клиники Астаны, Караганды резко сократился, – говорит он. – И это радует. Жезказган – мой родной город. Мы, врачи, знаем почти всех, кто поступает в больницу, это наши близкие, земляки, поэтому всегда искренне стараемся помочь каждому.

#здравоохранение #медицина #оборудование #РК #область Улытау #урология

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