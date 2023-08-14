Время собираться в школу

Основные траты, где-то 60% от суммы, приходятся на одежду и обувь, на канцелярию – около четверти расходов или немногим больше, 10% – на рюкзаки и сумки. Жительница Кокшетау, мама троих детей Мария Смирнова обходит городской рынок не первый день. Одеть, обуть, приобрести все нужные канцелярские вещи для двух дочек и сына при их семейном бюджете – задача нелегкая. Кстати, по словам Марии и других родителей, с которыми мы разговаривали, цены на школьную форму остались практически на прошлогоднем уровне. Но от этого не легче.

– Сейчас пока одеваем старшего сына-восьмиклассника. За два дня на школьную форму, спортивный костюм, кроссовки, две рубашки отдали 108 тысяч тенге. Еще не все взяли ему из одежды, поскольку вырос за лето. И школьные принадлежности тоже нужно купить. А чуть позже и об осенне-зимней одежде надо думать. На эти предшкольные покупки начинаем откладывать деньги со дня окончания учебного года. Иначе не справиться. Вот и получается, кто-то откладывает деньги на отдых в отпус­ке, а мы – на то, чтобы приодеть детей к школе, – грустно улыбается Марина.

Индире Сыздыковой нужно прикупить одежду трем дочерям. Она, оценив качество, покупает детям школьную форму отечественной фирмы Glasman. Если два года назад школьная юбка у них стоила 5 тыс. тенге, то в этом году два школьных платья девочкам она приобрела уже за 9 тыс. и за 10 тыс. тенге.

– Рост цен у этой фирмы за два года – почти в два раза. Безус­ловно, для нашей семьи с четырьмя детьми, где работают оба родителя, сборы детей в школу – задача непростая. Например, только одной дочери купила блузку, юбку, брюки, туфли и кроссовки на 71 тысячу тенге, это не считая обуви и одеж­ды демисезонной, зимней, канцелярских принадлежностей. Эту сумму нужно умножить на три. Да, наверное, дорого. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы и форма, и обувь были из качественной ткани и хорошо сшиты. Дети в них ежедневно по пять-шесть часов находятся, им должно быть комфортно, – делится Индира.

По информации управления образования, в этом году по области 17 500 детей из социально уязвимых семей нуждаются в материальной поддержке, из них 1 273 идут в первый класс. Уже получили помощь от государства 14 273 школьника (13 155 – за счет бюджетных средств, 1 118 – внебюджетных). Общая сумма оказанной материальной помощи – 544,9 млн тенге.

У многодетной мамы Гульназ Ережеповой трое из шестерых детей учатся в школе. В этом году она получила 40 567 тенге (минимальный объем средств на каждого школьника) из фонда всеобуча на одного ребенка. Как и на какие средства купить все необходимое для школы еще двоим, она пока не знает.

– Даже если буду брать на рынке все самое недорогое, собрать в школу одного ребенка сложно даже за 50–100 тысяч тенге, – говорит Гульназ. – На рынке я еще не была, в общем чате читаю отзывы о дороговизне…

Две недели августа миновали, но продавцы бутиков школьных принадлежностей пока скучают в ожидании наплыва покупателей. По словам хозяйки одной из торговых палаток Татьяны, которая в этой сфере уже четвертый год, у них нынче ничего не подорожало, цены на канцтовары в пределах прошлогодних. Более того, чуть подешевели общие тетради со 180 тенге до 150, простые тетради – с 40 до 35, клей школьный стал дешевле на 15–20 тенге. По словам продавца, стоимость полного набора всех принадлежностей для первоклассника варьируется от 25 до 30 тысяч, но это без ранца. Школьный рюкзак стоит на рынке в пределах семи тысяч тенге.

По поводу школьных рюкзаков у горожанки Сымбат Айсиной мнение твердое: нужно брать попрочнее, а значит, дороже. В этом году она приобрела рюкзак сыну-подростку за 16 тыс. тенге. Мера вынужденная, поскольку прошлогодний, который был подешевле, не выдержал нагрузки ни книжной, ни пацанской, ведь в мальчишеских баталиях по дороге домой рюкзаки очень сильно страдают. И те, что дешевле, ремонту не подлежат... Сымбат готовит в школу сына и дочь. По ее словам, для покупки самых необходимых вещей на каждого школьника сегодня нужно выложить от 150 до 200 тыс. тенге. И это не предел, поскольку покупки нужных вещей продолжаются в течение года.

– Безусловно, бьют по семейному бюджету сборы в школу, и по настроению – ежегодно растущие ценники на детскую одежду. Но что делать? Сетовать по этому поводу смысла нет, цены от этого вниз не рухнут, поскольку это рынок, – философски замечает собеседница.