Время создавать ковры

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Сегодня этнические мотивы в дизайне популярны как никогда, а значит, настало время активного возрождения традиций. Вот и в павлодарском музее Ertis впервые провели конкурс «Сырмақ Time», где мастерицы со всей области демонстрировали свои навыки и индивидуальный взгляд на создание традиционных казахских войлочных ковров.

Сырмак – один из главных элементов жилища кочевника, это наследие степных дорог. Узорчатый войлочный ковер создавали казахские женщины вручную, процесс был очень трудоемким, требовал мастерства и художественного вкуса, ведь сырмак изготавливался из отдельных кусков войлока разных цветов в технике мозаики. В каждый ковер рукодельница вносила свой смысл, подбирая для этого определенные орнаменты и их последовательность. Неудивительно, что сырмаки передавали по наследству – они были проч­ными, красивыми. Когда-то такие ковры висели в каждой юрте, сегодня далеко не каждая семья может похвастать этим элементом интерьера.

Организаторами конкурса выступили областной исто­рико-­краеведческий музей им. Г. Н. Потанина и Центр прикладного искусства «Шабыт қайнары». Как отметила его руководитель Уасиля Нурмуханбетова, идея подобного конкурса возникла год назад.

– Мы захотели показать красоту казахского искусства и вдохнуть в него новую жизнь, – говорит она. – В последнее время интерес к традиционным видам ремесла возрастает как среди молодежи, так и среди представителей более старшего поколения. Отрадно, что в конкурсе участвуют мастерицы разного возраста и опыта из городов и районов Павлодарской области. Некоторые из них занимались войлочными коврами в домашних условиях, и сегодня они становятся проводниками древнего искусства кочевников, помогая сохранить уникальные техники подготовки материалов для создания этих ярких шедевров. Но также пригласили мастериц, которые никогда этим не занимались. Мы открываем двери для новых имен. Лучшие работы конкурса пополнят фонды краеведческого музея и сделают его экспозиции по-настоящему красочными.

Самой молодой из прошедших на конкурс участниц 30 лет, а самой старшей – 75. Это Куриш Кани из села Мичурино Павлодарского района. В декоративно-прикладном творчестве она не новичок. Любовь к ковроткачеству проявилась еще в детстве, когда пятилетняя девочка под руководством матери научилась прясть на веретене. Свой первый сырмак сшила в 20 лет и с тех пор не оставляла это ремесло. Впрочем, интерес­ны ей и другие национальные направления, например, летом прошлого года на «Играх кочевников» среди 450 мастериц Куриш Кани продемонстрировала свое мастерство шитья құрақ көрпе – лоскутного одеяла, и ее имя попало в казахстанскую Книгу рекордов КИнЭС.

– Создание ковра – не просто работа, а процесс творчества, требующий огромного терпения и усидчивости. Этот конкурсный ковер я готовила чуть больше месяца. Выбрала для него зеленый и цвет фуксии, а в качестве орнамента – қошқар мүйіз. Это один из древнейших казахских орнаментов, – рассказывает Куриш Кани. – Такие конкурсы необходимо проводить, чтобы молодежь знала свои традиции и историю.

Профессионально сохранением наследия предков занимается еще одна участница конкурса – Гульнара Алинова. Она преподает в Павлодарском педагогическом университете им. А. Х. Маргулана, ведет у будущих учителей художественного труда, графики и проектирования занятия по декоративно-прикладному искусству, дизайну и технологии швейных изделий. Гульнара Алинова признает, что отлично знает теорию, уделяет внимание и практике, но на уроках со студентами в основном изготавливает небольшие изделия.

– В рамках этого конкурса я на себе испытала всю сложность древнего искусства казахов: даже сырмак размером метр на полтора – очень трудоемкая работа, – отмечает Гульнара Алинова. – Я преклоняюсь перед нашими предками, которым нужно было решить множество задач. К примеру, нам специально закупили в Кыргызстане качественную мягкую шерсть. А наши бабушки и прабабушки самостоятельно собирали шерсть, мыли ее, обрабатывали. И в итоге творили уникальную красоту.

Мастерица подчеркивает, что каждый конкретный сырмак хранит не только теплоту рук создательницы, но и сакральный смысл. Он скрыт в орнаментах, веками используемых казахскими женщинами. Свой конкурс­ный сырмак, на который ушло полтора месяца труда, Гульнара назвала «Қос жүрек» («Два сердца»). Создан он для молодой семьи, тем и объясняются выбранные орнаменты и цвета.

– Белый цвет символизирует чистоту, красный – любовь и теп­ло, – поясняет автор. – Узоры олицетворяют два серд­ца в гармонии, единство и счастье. Орнамент қошқар мүйіз означает силу, достаток и сплоченность семьи, а қызғалдақ – весну, обновление и продолжение рода.

При этом Гульнара Алинова считает, что сырмак не должен быть только в музеях в качестве экспоната, его можно использовать и в современном интерьере, ведь благодаря сочетанию традиций и актуального дизайна такой ковер украсит современный дом, добавит ему уюта и национального колорита.