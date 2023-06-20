Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете

Всего, по его оценкам, в мире сейчас насчитывается около 12,5 тыс. боеголовок, из которых 9,5 тыс. готовы к применению.

Директор института Дэн Смит считает, что «мы дрейфуем к опаснейшему периоду человеческой истории», и предлагает немедленно вернуться к переговорам об ограничении и контролю ядерных арсеналов.

«По данным института, Россия и США вместе обладают почти 90% всего ядерного оружия», – сообщает Die Welt. Обе страны не увеличили наличествующий его объем, но из-за конфликта в Украине скрыли прозрачность информации о своих арсеналах.

Значительно возросло количество ядерного оружия в Азии. «Исследователи ожидают, что арсенал Китая будет расти, и к концу десятилетия у страны может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько у США или России», – пишет издание.