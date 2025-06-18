Все детсады РК подключатся к системе ваучерного финансирования до конца года

Образование
74
Венера Баталова
корреспондент

С 2024 года в дошкольных организациях стартовал пилотный проект ваучерного финансирования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня он реализуется в 15 городах областного значения и 5 районах двух регионов страны: Тараз, Шымкент, Туркестан, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Костанай, Караганда, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Талдыкорган, Косшы, Кунаев, Байзакский район Жамбылской области, а также Сарыагашский, Сайрамский, Мактааральский, Казгуртский, Жетысайский район Туркестанской области.

«Системой ваучерного финансирования охвачены более 3 тыс. дошкольных организаций. За это время доступ к дошкольному образованию получили более 230 тысяч детей. В городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, где внедрена система ваучера, очередность сократилась на 44%», – отметила директор Департамента дошкольного образования Манара Адамова.

В июне-июле к проекту подключатся следующие города: Актау, Актобе, Атырау, Кызылорда, Алматы, а уже до конца 2025 года - все дошкольные организации страны.

Напомним, внедряемая система ваучерного финансирования открывает доступ к дошкольным организациям при условии их соответствия установленным требованиям и наличия в них свободных мест.

Родителям предоставлена возможность самостоятельного выбора детского сада, что способствует здоровой конкуренции не только среди частных, но и государственных дошкольных организаций.

Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком, а не за детским садом или мини-центром». Расчет и перечисление средств производится после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.

#дети #дошкольное образование #ваучерное финансирование

Популярное

Все
Что мешает развитию пчеловодства?
Крепкий выпуск «Арыстана»
Тариф почти как в столице
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Чек-лист для защиты от взломщиков
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Цифровая карта и новые больницы
По пути практического сотрудничества
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Машину сделает машина
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
И учебная практика, и забота о будущем
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
Атомная энергетика: реалии и перспективы
С востока на запад
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
«Келешек мектептері»: в ЗКО обновляется образовательная инф…
Научить детей говорить на языке Гете
Будущее аграрного сектора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]