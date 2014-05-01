Все краски радости – в метро

Общество
920

Ближе к полудню вчерашнего дня в фойе станции Жибек Жолы наблюдалось небольшое столпотворение - пассажиры метрополитена невольно замедляли шаг при виде шумной и веселой группы людей в красочных национальных костюмах. Таким вот неординарным и, как позже выяснилось, удачным способом Ассамблея народа Казахстана и КГП «Метрополитен» решили поздравить алматинцев с Праздником единства народа Казахстана. С добрыми словами и угощения­ми обратились к ним представители корейского, немецкого и афганского национально-культурных центров.

Вместе с пассажирами они отправились в праздничное путешествие от станции Жибек Жолы до станции Театр им. Ауэзова. Светлые и просторные вагоны подземных скоростных поездов превратились в импровизированные концертные площадки.

Помимо заряда бодрого настроения горожане получили и вполне осязаемое удовольствие - от немецких сладких булочек «Крепли», шоколада и восточных сладостей отказавшихся не наблюдалось. Праздничный концерт продолжился в фойе станции Театр им. Ауэзова. Почтенного возраста солисты корейского хора «Родина» по степени творческой активности и самоотдачи ни в чем не уступали своим юным коллегам - немецкому танцевальному коллективу с красноречивым названием «Молодость».

- В мире, согласии и взаимопонимании в нашей стране живут и с оптимизмом смотрят в завтрашний день представители более 130 нацио­нальностей, - отметил заместитель председателя АНК Алматы, председатель общественного объединения афганский центр «Ариана» Васток Ахмадулла. - Так было, так есть и так будет - в этом нет никаких сомнений. Я очень горжусь тем фактом, что являюсь гражданином Казахстана - страны, устремленной в будущее...

Уак МАНБЕТЕЕВ,
фото Юрия Беккера,
Алматы

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Без оглядки на зарубежных поставщиков
От обогатительной фабрики до цементного завода
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Дорога должна быть безопасной
Музей под открытым небом
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
И снова «Вишневый сад»...
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Дела пойдут в гору
Когда на кону – юная жизнь
Не абстракция, а реальная ценность
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
Фундаментальный этап в истории республики
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Духовный центр Жетысу
Карметкомбинат получил газ
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

«Жастар Рухы» продолжает системную борьбу с наркопропагандо…
Молодежь поддерживает борьбу с наркотизмом
Алматы: проектируем будущее
Должникам теперь не скрыться

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]