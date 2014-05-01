Ближе к полудню вчерашнего дня в фойе станции Жибек Жолы наблюдалось небольшое столпотворение - пассажиры метрополитена невольно замедляли шаг при виде шумной и веселой группы людей в красочных национальных костюмах. Таким вот неординарным и, как позже выяснилось, удачным способом Ассамблея народа Казахстана и КГП «Метрополитен» решили поздравить алматинцев с Праздником единства народа Казахстана. С добрыми словами и угощения­ми обратились к ним представители корейского, немецкого и афганского национально-культурных центров.

Вместе с пассажирами они отправились в праздничное путешествие от станции Жибек Жолы до станции Театр им. Ауэзова. Светлые и просторные вагоны подземных скоростных поездов превратились в импровизированные концертные площадки.

Помимо заряда бодрого настроения горожане получили и вполне осязаемое удовольствие - от немецких сладких булочек «Крепли», шоколада и восточных сладостей отказавшихся не наблюдалось. Праздничный концерт продолжился в фойе станции Театр им. Ауэзова. Почтенного возраста солисты корейского хора «Родина» по степени творческой активности и самоотдачи ни в чем не уступали своим юным коллегам - немецкому танцевальному коллективу с красноречивым названием «Молодость».

- В мире, согласии и взаимопонимании в нашей стране живут и с оптимизмом смотрят в завтрашний день представители более 130 нацио­нальностей, - отметил заместитель председателя АНК Алматы, председатель общественного объединения афганский центр «Ариана» Васток Ахмадулла. - Так было, так есть и так будет - в этом нет никаких сомнений. Я очень горжусь тем фактом, что являюсь гражданином Казахстана - страны, устремленной в будущее...

Уак МАНБЕТЕЕВ,

фото Юрия Беккера,

Алматы