​Все – по плану

В ходе заседания обсуждены вопросы посещаемости выставки и обеспечения безопасности, а также рассмотрена возможность применения в Казахстане новых технологий, размещенных в международных павильонах ЭКСПО-2017.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов доложил, что все 115 стран и 22 международные организации, подтвердившие свое участие, уже обеспечили функционирование павильонов. Международное бюро выставок отмечает, что это первый случай, когда все павильоны приступили к работе в такой короткий срок. По данным Ахметжана Есимова, с начала открытия выставку посетили более 400 тыс. человек. Среднее количество посетителей выставки в день – 24 тыс. человек.