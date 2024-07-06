Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем

В Кокшетау продолжаются активные работы, направленные на ликвидацию последствий паводка и помощи пострадавшим семьям, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Главная цель - обеспечить жильем всех граждан, чьи дома стали непригодными для проживания. За последние два месяца порядка 90 семей получили новые квартиры.

В преддверии Дня столицы в Кокшетау прошла торжественная церемония вручения ключей 7 пострадавшим от паводка семьям. Обладателями нового жилья стали также 26 многодетных мам.

«Сегодня в Кокшетау все семьи, пострадавшие от паводков, обеспечены жильем. Каждая семья сама выбрала квартиры. За кратчайший срок была проведена огромная работа. Благодарим за помощь общественный фонд «Асар Акмола», волонтеров, общественников, депутатский корпус и СМИ», - отметил Марат Ахметжанов.

Наряду с возмещением имущества, ведется работа по их переселению в безопасные зоны. Для этого в городе Атбасар завершается строительство двух 100-квартирных жилых домов и начато возведение еще одного 100-квартирного дома. Кроме того, возводится семь частных домов в Буландынском, Жаркаинском и Есильском районах. Строительство еще 58 домов в Буландынском районе начнется в этом месяце.

В рядах новоселов – Леонид Андреев, который признался, что сегодня его переполняют радостные эмоции и чувства.