Все познается в сравнении

Наши автолюбители часто жалуются, что в Казахстане­ слишком драконовские Правила дорожного движения и высокие штрафы за их нарушения. Журналисты как-то задавали вопрос о чересчур завышенных платежах депутатам. Те ответили: мол, не нарушайте, и не будет никаких штрафов. Конечно, они правы, и трудно с ними поспорить. Но неужели только у нас такая ситуация на дорогах? Как же в других странах обстоят дела?

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По моим личным наблюдениям, принципиальной разницы вроде как нет. Недавно, побывав на отдыхе в Дубае, я, как автолюбитель, стал обращать внимание на то, как ведут себя местные водители.

На первый взгляд, во время движения от аэропорта до отеля не увидел совершенно никакого различия. Та же манера вождения: кто-то едет тихо, другие проносятся мимо. Автохамы в поле зрения не попадались. Да, где-то подрезают друг друга, но, как мне показалось, те, кого подрезали, реагируют спокойно. Водители обходятся без взаимных оскорблений. За 10 дней в мегаполисе я не увидел ни одного ДТП, хотя, как говорят уже бывавшие здесь туристы, они случаются – и нередко.

Еще заметил, что таксист, который вез нас по городу, совершил обгон через сплошную линию и на одном из перекрестков остановился, переехав на полкузова стоп-линию. Кругом камеры. На вопрос, а как же штрафы, таксист-марокканец просто улыбнулся и не счел нужным что-то пояснять.

Заезд на так называемую стоп-линию – это грубое и, по крайней мере в Казахстане, самое популярное нарушение ПДД наряду с превышением допустимой скорости. То есть это та самая красная линия, переступив которую, гарантируешь себе 5 МРП штрафа. Именно поэтому многие наши водители перестраховываются и останавливаются за несколько метров до этой самой линии. Хотя такое действие, по данным сотрудников дорожной полиции, также яв­ляется нарушением.

Послушал я и рассказы земляков, кому довелось поездить за рулем в США. По их словам, если ты и нарушил ПДД непреднамеренно, то, учитывая некоторые смягчающие обстоятельства, полицейский может тебя просто пожурить и отпус­тить. В Казахстане же за нарушение Правил дорожного движения административное взыскание в виде предупреждения практически не применяется. Также в США при острой необходимости можно пересечь сплошную линию. Если ты выезжаешь из своего, например, жилого массива и тебе нужно повернуть налево через сплошную линию, то позволяется ее пересечь. В Казахстане таких норм нет.

Вместе с тем в США, Европе и других странах за непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости, разговор по телефону, вождение в алкогольном опьянении и другие нарушения могут так наказать, что наши штрафы покажутся просто мизером. Например, за превышение скорости на 50 км⁄ч в Великобритании штраф может дойти до 2 900 евро, в Австрии – 2 180 евро, а в Норвегии могут открыть уголовное дело. Для сравнения: в Казахстане за такое нарушение штраф составит 69 000 тенге.

Тем не менее, учитывая большое количество ДТП на наших дорогах, жесткие меры в отношении нарушителей ПДД нам все же необходимы. Получается, что пока это единственный сдерживающий фактор. И еще нам крайне необходимо повышать культуру вождения. Тогда и штрафов будет меньше.