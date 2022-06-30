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Всемирно известного певца R. Kelly приговорили к 30 годам заключения

В США вынесен приговор 55-летнему певцу Роберту Келли, выступавшему под псевдонимом R. Kelly. Исполнитель всемирно известного хита I Believe I Can Fly проведет за решеткой 30 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Muz-tv.ru.

В 2019 году музыканта арестовали по подозрению в домогательствах, сексуальном насилии, рэкете и торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, с целью сексуальной эксплуатации. Следствие утверждало, что в этих целях обладатель "Грэмми" якобы создал целую группировку, в ряды которой входили его охранники и менеджеры.

Позднее жюри присяжных в федеральном суде Нью-Йорка признало Келли виновным по всем 13 пунктам обвинения. Сам рэпер свою вину отрицал.

Прокуратура требовала приговорить певца к тюремному заключению на срок в 25 лет или выше. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на сроке не более 10 лет, утверждая, что из-за возраста обвиняемого более длинный срок будет фактически равен пожизненному заключению.

Ар Келли (англ. R. Kelly 8 января 1967 года, Чикаго) — сценическое имя Роберта Сильвестра Келли (Robert Sylvester Kelly) — американский музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник и продюсер. Обладатель трёх премий "Грэмми".

Келли искусно сочетает традицию задушевного пения в стиле соул, идущую от Лайонела Ричи, с элементами актуальных фанка и хип-хопа.

По данным журнала Billboard, Ар Келли является наиболее успешным сольным певцом 1990-х по числу синглов, попавших в число сорока лучших композиций США. По состоянию на 2005 год, 5 его альбомов отметились на вершине Billboard 200.

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