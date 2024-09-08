Всемирные игры кочевников: в Астане открылся этноаул «Көшпенділер Әлемі»

ВИК - 2024
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Этноаул будет работать с 7 по 13 сентября включительно с 11.00 до 21.00 часов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане состоялось открытие этноауыла «Көшпенділер Әлемі», который расположился вблизи ипподрома «Казанат». Жители и гости столицы смогут погрузиться в богатый мир народа Казахстана и познакомиться с самобытной культурой кочевых народов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Этноаул разделен на несколько мест: Центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, Музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, особый город с этнопоселениями регионов, ремесленниками и Восточным рынком.

На территории этноаула организован восточный рынок, где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представляют более двухсот ремесленников страны.

Этноаул будет работать с 7 по 13 сентября включительно с 11.00 до 21.00 часов.

Вход и посещение всех культурных мероприятий этноаула для жителей столицы, гостей и участников игр – свободный.

Ежедневно с 12.00 до 16.00 часов на главной сцене "Өнер ордасы" выступают лучшие музыкальные коллективы из различных регионов Казахстана.

В этношатре «Шанырак» ежедневно проходят этапы музыкально-поэтического поединка Айтыс. Состязаться будут айтыскеры страны из различных регионов.

Программа этноаула «Көшпенділер Әлемі» интересна своей разнообразной культурной программой.

Вместе с тем, с 6 по 14 сентября 2024 года в Астане открыты еще 4 этноаула на территории монумента «Қазақ елі», парка «Ататюрк», монумента «Байтерек» и Центрального парка. Они работают с 11.00 до 23.00 часов.

На территории этноаулов организованы концертные программы и спортивные мероприятия.

В концертной программе принимают участие творческие коллективы и солисты подведомственных учреждений Управления культуры, а также известные деятели искусства и звезды отечественной эстрады.

Концертная программа проходит в этноаулах с 18:00 до 20:00.

#Спорт #игры кочевников #этноаул #ВИК-2024

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