В нем принимают участие более 1 200 экспертов из 40 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, Развитие инклюзивного образования в Казахстане — одно из важнейших направлений социальных реформ, реализуемых по инициативе Президента.

В Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева системно реализуются масштабные социальные реформы, направленные на формирование равной, доступной и безопасной среды для детей, а также на обеспечение качественного образования. Доля учебных организаций с условиями для инклюзивного образования достигла 91%.

В январе 2025 года на международной выставке Bett Show в Лондоне достижения Казахстана в сфере инклюзивного и специального образования были высоко оценены. По итогам мероприятия было принято решение провести первый Всемирный конгресс по инклюзивному образованию в Казахстане. Сегодня это масштабное событие проходит в Алматы и собрало более 1 200 экспертов из 40 стран мира.

В 2021 году по инициативе Президента впервые был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инклюзивного образования», который учитывает особые образовательные потребности каждого ребёнка. Этот закон значительно укрепил законодательную базу, направленную на обеспечение качественного образования для детей с особыми образовательными потребностями, защиту их прав и расширение возможностей.

Государством закреплены гарантии создания условий для обучения на всех уровнях системы инклюзивного образования, а также введены механизмы психолого-педагогического сопровождения и оценки образовательных потребностей. Была разработана трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, а также специальные стандарты для детей с ограниченными возможностями. В типовые штаты образовательных организаций введены новые должности для сопровождения и поддержки детей в процессе обучения.

В результате сегодня в школах около 10 000 специальных педагогов оказывают психолого-педагогическую поддержку, почти 1 000 детей обеспечены индивидуальными помощниками, а в детских садах и колледжах работают педагоги-ассистенты. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования, достигла 91 %, а охват специальной психолого-педагогической поддержкой составляет 85 %.

«В стране активно развивается инфраструктура поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Функционируют 509 специальных организаций, включая 46 специализированных детских садов, 99 специальных школ, 110 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 230 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 11 центров аутизма и 13 реабилитационных центров. Кроме того, в регионах открыто более 1 000 кабинетов поддержки. По поручению Президента расширяется сеть центров аутизма, утверждена концепция сопровождения детей с раннего возраста до получения профессии. За последние два года в целях совершенствования учебно-методической базы разработано 97 учебников, 88 типовых программ и 50 методических рекомендаций», – отмечается в информации.

Цифровизация играет важную роль в повышении эффективности инклюзивного образования. В Национальной образовательной базе данных запущены специальные модули, полностью автоматизированы государственные услуги по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. Эта система интегрирована с государственными информационными системами, что значительно упростило процессы. В результате очередь в психолого-медико-педагогических консультациях сократилась на 50%.

В соответствии с поручением Главы государства, данным на IV заседании Национального курултая, разработан законопроект «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями». Этот документ впервые основан на комплексном подходе, предусматривающем взаимодействие сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. Его цель — обеспечить детям с особыми образовательными потребностями доступ к образовательным, медицинским и социальным услугам на основе межведомственного взаимодействия.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, инновационные подходы, направленные на развитие человеческого капитала, позволяют в полной мере раскрыть потенциал каждого ребёнка и способствуют равноправному и справедливому развитию общества. Инклюзивное образование стало одним из важнейших направлений, определяющих новый качественный уровень социальной политики Казахстана.