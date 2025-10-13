В нем примут участие более 1 200 делегатов из 40 стран мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 по 17 октября в Алматы пройдёт крупнейшее международное событие в сфере образования – Всемирный конгресс по инклюзивному образованию (World Inclusion Congress – WIC 2025), сообщает Kazpravda.kz

Инклюзивное образование является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание созданию равных возможностей для всех детей, независимо от их физических, ментальных или социальных особенностей.

Принятый в 2021 году Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам инклюзивного образования» стал важным шагом на пути к обеспечению права каждого ребёнка на качественное обучение. Закон заложил основу для формирования специальных условий на всех уровнях образования и создания доступной образовательной среды.

Спустя четыре года после принятия закона, на площадке одного из крупнейших мировых образовательных мероприятий — Bett Show в Лондоне — было объявлено, что первый Всемирный конгресс по инклюзии пройдёт именно в Казахстане. Это решение стало признанием международного лидерства страны в продвижении принципов инклюзии и равных возможностей в образовании.

Конгресс проводится при поддержке Минпросвещения РК и акимата Алматы. Инициаторами выступают IFIP (International Forums of Inclusion Practitioners, Великобритания) и Фонд «HOPE» (Help Others Pursue Education, Казахстан).

«WIC 2025 объединит ведущих мировых экспертов и практиков в области инклюзивного образования. Форум будет отличаться практической направленностью и инновационным подходом, включая акцент на реализацию инклюзии в действии, трёхстороннюю модель взаимодействия: педагогические инновации, технологические решения и корпоративное партнёрство, применение искусственного интеллекта и современных технологий в образовательных процессах. На мероприятие соберутся более 1 200 делегатов из 40 стран мира — министров, международных экспертов, представителей ООН и ЮНЕСКО, ведущих университетов, исследовательских институтов и EdTech-компаний. Участие глобальных корпоративных лидеров придаст Конгрессу стратегическое значение, открывая новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества в Казахстане», – говорится в информации.

Кроме того, в рамках Конгресса состоятся круглый стол «Глобальные тренды в инклюзивном образовании: вызовы и решения», пленарные сессии, посвящённые международной кооперации, инновационной политике инклюзии и обмену лучшими мировыми практиками, выставка инноваций, где будут представлены решения в сфере цифровых технологий, образования и создания доступной среды от отечественных и зарубежных компаний.

Ключевым итогом мероприятия станет обсуждение Алматинской декларации по инклюзивному образованию — международного документа, определяющего стратегические направления дальнейшего развития инклюзивной политики в глобальном масштабе.