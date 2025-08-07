Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?

Налоги
810
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

С 2021 года в Казахстане стартовала масштабная инициатива — всеобщее декларирование доходов и имущества граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта мера стала логичным шагом в направлении прозрачности и справедливости в налоговой системе. Но если раньше к отчетности подключались только отдельные категории лиц, то теперь, с выходом новых поправок в законодательство, круг обязанных существенно расширяется, передает Kazpravda.kz

О том, кто и когда должен подать декларации, какое имущество необходимо указывать, и какие штрафы грозят за сокрытие информации, рассказала на  пресс-конференции руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова.

«Всеобщее декларирование вводилось поэтапно, начиная с 2021 года. Но благодаря цифровизации государственных баз и интеграции информационных систем, было принято решение освободить от участия в четвёртом этапе значительную часть граждан», — отметила она.

15 июля текущего года президент страны подписал соответствующие изменения в закон. Основной акцент теперь сделан на прозрачности доходов, активов за рубежом и цифровых активов. Кто именно обязан подавать декларацию, что в нее включать, каковы нововведения — об этом и шла речь на недавнем брифинге.

«В данный момент представлять входную декларацию обязаны те физические лица, у которых есть имущество за пределами страны, — подчеркнула спикер. – Всеобщее декларирование включает два вида декларации: входную — об активах и обязательствах, и ежегодную — о доходах и имуществе».

В этом году входную декларацию (форма 250) подадут кандидаты на выборные должности, государственную службу, а также крупные участники страховых и банковских организаций, финансовых рынков. Также декларация обязательна для всех, кто владеет имуществом за рубежом. Речь идет о недвижимости, денежных средствах на зарубежных счетах, инвестиционном золоте, долях участия в иностранных компаниях и жилищных проектах, а также о ценных бумагах иностранных эмитентов.

«Если у граждан есть деньги на брокерских счетах за рубежом, объекты интеллектуальной собственности, авторские права, дебиторская или кредиторская задолженность за границей — все это подлежит обязательному декларированию», — уточнила представитель КГД.

Кроме того, все резиденты Казахстана, владеющие цифровыми активами по состоянию на 31 декабря 2024 года, также обязаны будут подать входную декларацию. Нововведение касается и лиц частной практики: адвокатов, нотариусов, медиаторов и частных судебных исполнителей. Ранее они не попадали под обязательное декларирование, теперь — будут обязаны.

В декларации нужно будет отразить имущество, зарегистрированное за границей: земельные участки, морские и воздушные суда, транспортные средства, спецтехнику, а также деньги в иностранных банках, если сумма превышает 1000 МРП — это более трех миллионов тенге.

«Кандидаты на госслужбу, в отличие от других граждан, должны будут указать все — до последней тиынки», — отметила Дина Кусаинова.

Также подлежат декларированию доли в жилищном строительстве, участие в иностранных юрлицах, ценные бумаги, объекты ИС, инвестиционное золото и наличные деньги, если их сумма превышает 10 000 МРП.

Особое внимание уделяется долговым обязательствам. Ранее задолженность между физическими лицами требовала обязательного нотариального удостоверения. Сейчас подход упрощён: если задолженность возникает между физлицом и юрлицом — достаточно акта сверки и договора. Исключение составляют банковские кредиты и ипотека — эти данные налоговые органы получают самостоятельно.

Кроме того, в декларации можно указать прочее имущество стоимостью свыше 1 000 МРП. Это могут быть, например, антиквариат или ювелирные изделия, которые могут стать источником дохода в будущем. Их оценка производится по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Что касается ежегодной декларации о доходах и имуществе, то её обязаны представлять государственные служащие и их супруги, крупные участники финансовых организаций, учредители и руководители юридических лиц с долей участия более 10% в уставном капитале, а также их супруги. Исключение — некоммерческие организации, такие как ОСИ (объединения собственников имущества).

«Также декларацию будут подавать лица, получающие доход, подлежащий самостоятельному налогообложению — например, сдающие недвижимость в аренду или получившие прирост от продажи имущества», — пояснила она.

Ранее такие граждане подавали форму 240, теперь — 270.

Отдельная категория — владельцы имущества и банковских счетов за рубежом. Если сумма на счете превышает 1000 МРП, декларация обязательна. Кроме того, все, у кого есть цифровые активы или кто приобрёл имущество стоимостью свыше 20 000 МРП (около 78 млн тенге) в течение года, обязаны отчитаться. Это могут быть квартиры, автомобили, доли в компаниях, инвестиционное золото.

«Если в прошлом году вы приобрели квартиру и автомобиль, и суммарная стоимость этих покупок превысила 20 000 МРП, то вы обязаны будете представить декларацию и указать источник дохода для этих приобретений», - пояснила она.

Отдельно упомянули про налоговые вычеты. В 2025 году граждане, желающие ими воспользоваться, должны будут также представить декларацию.

Подавать декларации можно через электронные сервисы — кабинет налогоплательщика, мобильные приложения, банки (Kaspi, Halyk, ЦентрКредит), а также через Egov. Бумажный формат и отправка по почте также остаются допустимыми.

За непредставление декларации предусмотрены санкции. При первичном нарушении — предупреждение, при повторном — штраф в размере 15 МРП. При сокрытии имущества или счетов за рубежом — штраф сразу, без предупреждения: 100 МРП, или порядка 393 тысяч тенге.

«Мы давно сотрудничаем с зарубежными юрисдикциями, и скрыть имущество за границей уже не получится», — подчеркнула представитель КГД.

#налоги #КГД #декларация

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Новый Налоговый кодекс: как государство снижает администрат…
Как будут облагать налогом дорогие авто и квартиры в Казахс…
Новый Налоговый кодекс решит проблему дробления стройкомпан…
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]