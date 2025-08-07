С 2021 года в Казахстане стартовала масштабная инициатива — всеобщее декларирование доходов и имущества граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта мера стала логичным шагом в направлении прозрачности и справедливости в налоговой системе. Но если раньше к отчетности подключались только отдельные категории лиц, то теперь, с выходом новых поправок в законодательство, круг обязанных существенно расширяется, передает Kazpravda.kz

О том, кто и когда должен подать декларации, какое имущество необходимо указывать, и какие штрафы грозят за сокрытие информации, рассказала на пресс-конференции руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова.

«Всеобщее декларирование вводилось поэтапно, начиная с 2021 года. Но благодаря цифровизации государственных баз и интеграции информационных систем, было принято решение освободить от участия в четвёртом этапе значительную часть граждан», — отметила она.

15 июля текущего года президент страны подписал соответствующие изменения в закон. Основной акцент теперь сделан на прозрачности доходов, активов за рубежом и цифровых активов. Кто именно обязан подавать декларацию, что в нее включать, каковы нововведения — об этом и шла речь на недавнем брифинге.

«В данный момент представлять входную декларацию обязаны те физические лица, у которых есть имущество за пределами страны, — подчеркнула спикер. – Всеобщее декларирование включает два вида декларации: входную — об активах и обязательствах, и ежегодную — о доходах и имуществе».

В этом году входную декларацию (форма 250) подадут кандидаты на выборные должности, государственную службу, а также крупные участники страховых и банковских организаций, финансовых рынков. Также декларация обязательна для всех, кто владеет имуществом за рубежом. Речь идет о недвижимости, денежных средствах на зарубежных счетах, инвестиционном золоте, долях участия в иностранных компаниях и жилищных проектах, а также о ценных бумагах иностранных эмитентов.

«Если у граждан есть деньги на брокерских счетах за рубежом, объекты интеллектуальной собственности, авторские права, дебиторская или кредиторская задолженность за границей — все это подлежит обязательному декларированию», — уточнила представитель КГД.

Кроме того, все резиденты Казахстана, владеющие цифровыми активами по состоянию на 31 декабря 2024 года, также обязаны будут подать входную декларацию. Нововведение касается и лиц частной практики: адвокатов, нотариусов, медиаторов и частных судебных исполнителей. Ранее они не попадали под обязательное декларирование, теперь — будут обязаны.

В декларации нужно будет отразить имущество, зарегистрированное за границей: земельные участки, морские и воздушные суда, транспортные средства, спецтехнику, а также деньги в иностранных банках, если сумма превышает 1000 МРП — это более трех миллионов тенге.

«Кандидаты на госслужбу, в отличие от других граждан, должны будут указать все — до последней тиынки», — отметила Дина Кусаинова.

Также подлежат декларированию доли в жилищном строительстве, участие в иностранных юрлицах, ценные бумаги, объекты ИС, инвестиционное золото и наличные деньги, если их сумма превышает 10 000 МРП.

Особое внимание уделяется долговым обязательствам. Ранее задолженность между физическими лицами требовала обязательного нотариального удостоверения. Сейчас подход упрощён: если задолженность возникает между физлицом и юрлицом — достаточно акта сверки и договора. Исключение составляют банковские кредиты и ипотека — эти данные налоговые органы получают самостоятельно.

Кроме того, в декларации можно указать прочее имущество стоимостью свыше 1 000 МРП. Это могут быть, например, антиквариат или ювелирные изделия, которые могут стать источником дохода в будущем. Их оценка производится по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Что касается ежегодной декларации о доходах и имуществе, то её обязаны представлять государственные служащие и их супруги, крупные участники финансовых организаций, учредители и руководители юридических лиц с долей участия более 10% в уставном капитале, а также их супруги. Исключение — некоммерческие организации, такие как ОСИ (объединения собственников имущества).

«Также декларацию будут подавать лица, получающие доход, подлежащий самостоятельному налогообложению — например, сдающие недвижимость в аренду или получившие прирост от продажи имущества», — пояснила она.

Ранее такие граждане подавали форму 240, теперь — 270.

Отдельная категория — владельцы имущества и банковских счетов за рубежом. Если сумма на счете превышает 1000 МРП, декларация обязательна. Кроме того, все, у кого есть цифровые активы или кто приобрёл имущество стоимостью свыше 20 000 МРП (около 78 млн тенге) в течение года, обязаны отчитаться. Это могут быть квартиры, автомобили, доли в компаниях, инвестиционное золото.

«Если в прошлом году вы приобрели квартиру и автомобиль, и суммарная стоимость этих покупок превысила 20 000 МРП, то вы обязаны будете представить декларацию и указать источник дохода для этих приобретений», - пояснила она.

Отдельно упомянули про налоговые вычеты. В 2025 году граждане, желающие ими воспользоваться, должны будут также представить декларацию.

Подавать декларации можно через электронные сервисы — кабинет налогоплательщика, мобильные приложения, банки (Kaspi, Halyk, ЦентрКредит), а также через Egov. Бумажный формат и отправка по почте также остаются допустимыми.

За непредставление декларации предусмотрены санкции. При первичном нарушении — предупреждение, при повторном — штраф в размере 15 МРП. При сокрытии имущества или счетов за рубежом — штраф сразу, без предупреждения: 100 МРП, или порядка 393 тысяч тенге.