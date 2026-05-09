Вспоминая имена героев

Мероприятия ко Дню Победы объединили историю войны и судьбы конкретных людей. Одним из главных экспонатов выставки «Отан үшін от кешкен батырлар» стала военная форма писателя-фронтовика Калмукана Исабая. После войны он служил комендантом немецкого города Ильменау. Форму в павлодарский музей передали потомки ветерана.

Большой интерес посетителей вызвала и военная форма Героя Советского Союза Кудайбергена Сураганова, в которой он вернулся домой после войны. Супруга героя Шайза была дочерью поэта Шаймардана Торайгырова – племянника Султанмахмута Торайгырова. Во время работы по сохранению духовного наследия поэта сотрудники музея обнаружили форму в доме невестки фронтовика Гульжазиры Буркитбаевой.

Особое место в экспозиции занял Коран-оберег размером со спичечный коробок, принадлежавший ветерану войны Кайдару Жазкенову. Миниатюрная книга длиной 3,5 см и шириной 2,5 см содержит аяты и суры Корана, выполненные невероятно мелким шрифтом. Металлическая обложка украшена орнаментом, а на футляре закреплена лупа, с помощью которой можно читать текст. Также предусмотрено креп­ление для ношения на шее. Подобные Кораны-амулеты выпускались в конце XIX века. Этот долгие годы хранился в доме пенсионера Саната Сыздыкова из села Жетекши, который предложил его музейным сотрудникам для экспонирования во время тематической вставки.

По словам Саната Сыздыкова, история этой реликвии связана с чудесным спасением фронтовика.

– Кайдар-ага во время внезапной атаки немцев попал в плен. Там рядом с ним оказался турецкий юноша. Возможно, потому что они оба были мусульманами, парень подарил ему этот Коран, который носил на шее. Позже фашисты начали расстреливать пленных группами. Группу, где находился и Кайдар-ага, подвели к глубокой яме. Когда началась стрельба, одна из пуль попала ему лишь в мизинец. Он стоял в конце группы, и на него упали тела расстрелянных. Затем немецкий офицер начал проверять убитых, стреляя в лежащих в яме людей из пистолета. Но Кайдара-ага не задела ни одна пуля. Выждав время после ухода немцев, он выбрался из-под тел. Оказалось, что выжил только он. Позже сумел добраться до соседней деревни... Сам Кайдар-ага всегда связывал свое спасение именно с этим Кораном-оберегом, – рассказал родственник ветерана.

Кайдар Жазкенов участвовал и в войне против Японии. Однако, как и многие бывшие военнопленные, долгое время считался «политически неблагонадежным». Его не приглашали на мероприя­тия ко Дню Победы, а заслуженные награды он получил лишь спустя годы. После войны фронтовик жил в селе Шоктал нынешнего района Аккулы.

В день открытия выставки внук ветерана Агибай Жазкенов передал музею военные награды, документы и личные вещи деда.

Среди материалов экспозиции – и сведения о фронтовике Камбаре Сыз­дыкове – отце Саната Сыздыкова. Он родился в 1909 году, воевал на Первом Украинском фронте, получил звание ефрейтора, дошел до Дрездена. Был наг­ражден медалью «За боевые заслуги» и другими военными наградами. Ветеран ушел из жизни в середине 1990-х годов.

Еще одним мероприятием, приуроченным ко Дню Победы, стал вечер памяти «Шежіре сөздің шебері», посвященный 100-летию со дня рождения писателя, краеведа, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Павлодарской области Бикбулата Хазырова. На мероприятии с участием родных ветерана с теплом и уважением вспоминали его непростой жизненный путь и вклад в развитие Прииртышья.

Родина Бикбулата Хазырова – Тюменская область, оттуда он и попал на войну. Ему даже не удалось окончить школу – прямо из десятого класса в 17 лет был призван в армию и уже меньше чем через год участвовал в боевых действиях.

В те суровые годы вместо слова «стрелять» чаще использовали «поражать». Даже наставление солдатам о стрелковом оружии было следующим: «Пуля служит для поражения живой силы противника». Как писал в своих мемуарах Бикбулат Манняпович, «в результате замены одного слова другим смягчалось восприятие страшной сути, заложенной в пуле, снаряде, ракете и других видах оружия, предназначенного для уничтожения людей…»

Военная служба для Бикбулата Манняповича длилась больше пяти лет – с февраля 1944-го по июль 1949 года. Он участвовал в войне с Японией в составе Забайкальского фронта, затем окончил с отличием командное военное училище МВД во Владикавказе. Молодого офицера назначили начальником гарнизона в латвийском городе Валмиера. Во время борьбы с вооруженным националистическим подпольем в Прибалтике он получил инвалидность второй группы и был демобилизован.

В 1949-м Бикбулат Хазыров переехал в Павлодар, куда в годы войны перебралась семья. С отличием окончил агрономическое отделение зооветтехникума, затем начал работать в комсомольских и партийных органах. В 1956 году был утвержден инструктором обкома партии, позже избран секретарем исполкома областного Совета народных депутатов. В облисполкоме проработал 28 лет, был заведующим организационно-инструкторским отделом, избирался депутатом и членом исполкома. Его трудовые годы пришлись на период восстановления страны после войны, освоения целины и активного развития Павлодарской области. За многолетнюю работу он наг­ражден государственными наградами.

А после выхода на пенсию Бикбулат Хазыров занялся изучением истории Павлодарского Прииртышья, судеб и биографий земляков, в том числе участников той страшной войны. За годы активной исследовательской и литературной работы им было создано и издано около 20 книг, вышли сотни публикаций в прессе. Бикбулат Манняпович – лауреат премии Союза журналистов Казахстана, персональный пенсионер за особые заслуги перед Республикой Казахстан. Не стало фронтовика в 2021 году.