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Здравоохранение
Вспышку "Стелс-омикрона" выявили в Алматы

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.

По данным ДСЭК, в городе Алматы с 16 июня увеличилось число COVID-19, достигнув 77 случаев в день. Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 0,032%, недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос до 16,63, репродуктивное число (число R) достигло 1,78 (республиканский показатель 1,76). Данный показатель свидетельствует о том, что от каждого больного COVID-19 заражено по два человека.

23 июня в референс-лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, по результатам которого 58 (78,4%) проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб (22%)-омикрон-мутации (полное геномное секвенированное исследование продолжается и ожидается подтверждение). Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон.

В течение 10-29 дней июня большинство из 458 заболевших COVID-19 60% (275 человек), которые вообще не были вакцинированы, 112 (24%) получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через 6 месяцев. В целом ослабленный иммунитет и отсутствующие составили 84% заболевших. Это обстоятельство свидетельствует о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются стелс-омикроном.

Кроме того, с 23 июня было отмечено, что те, кто получил полную вакцинацию, повторно заболели COVID-19, и начали регистрироваться от 11 до 16 человек в день – в прошлом году 3 306 человек повторно заболели COVID-19 из тех, кто получил полную вакцину в течение года, и 5 294 человека повторно заболели в течение 6 месяцев в этом году. Это обстоятельство свидетельствует о том, что у тех, кто получил вакцину более года назад, иммунитет начал снижаться, и стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.

"Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в желтую зону матрицы оценки МЗ об эпидемиологической ситуации коронавируса (вынуждая применять определенные ограничения), когда показатель на 100 тыс. жителей достигнет 25,0", - отметили в ДСЭК.

В целях предупреждения и пресечения этой ситуации необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину, добавили в пресс-службе.

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