Встреча президентов Армении и Азербайджана планируется на следующей неделе в Вене
Встреча президентов Армении и Азербайджана с участием глав МИД стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию запланирована на следующей неделе в Вене. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"На следующей неделе в Вене планируется встреча президентов Армении и Азербайджана. В ней также предполагается участие министров иностранных дел стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в состав которой входят Россия, США и Франция. Основная цель консультаций, которые прорабатываются и возможны, заключается в том, чтобы попытаться усилить режим прекращения огня, снизить военные риски, договориться об укреплении конкретных мер доверия", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Мы исходим из того, что подобная встреча может и должна способствовать стабилизации ситуации в зоне конфликта и должна создать необходимые условия для возобновления переговорного процесса, направленного на достижение всеобъемлющего урегулирования", – отметила дипломат.
Ранее было распространено заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что встреча президентов пройдет в австрийской столице. "В свете недавней вспышки насилия и срочной необходимости снизить напряженность на линии соприкосновения мы полагаем, что настало время президентам Армении и Азербайджана провести встречу. Наши министры иностранных дел на следующей неделе в Вене готовы поспособствовать проведению такой встречи", – отмечалось в заявлении.
В нем стороны подчеркнули, что главными целями министров будут "укрепление режима прекращения огня, поиск соглашения о мерах укрепления доверия, которые создадут подходящие условия для возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании".
Как известно, на линии соприкосновения Вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в ночь с 1 на 2 апреля азербайджанская сторона предприняла наступательные действия на южном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. При этом наряду с другими видами оружия были использованы артиллерия, бронетехника и воздушные силы.
Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.