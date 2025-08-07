На небольшом участке набережной на правом берегу Иртыша построили мини-скейтпарк, баскетбольную и волейбольную площадки и даже ринг для единоборств. Здесь также установили турники, раздевалки, велопарковки, теннисные столы, скамейки и отдельную зону для малышей. Пространство получило крутое оформление в стиле уличного поп-арта со спортивной тематикой. Причем тинейджеры освоили его задолго до открытия. Строители еще доделывали ограждение, а на площадках уже яблоку негде было упасть. Детский смех и звонкие голоса не стихают с утра до позднего вечера.

Новое общественное пространство заведомо оснастили видеонаблюдением. Как заметил аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов, если кого-то потянет хулиганить и что-то сломать, пусть сразу об этом забудет.

В ближайших планах – открытие по соседству фудкортов, прокатов и других сервисов. Кроме того, проект у Иртышского моста – только первая ласточка. По словам главы городской исполнительной власти, создание подмостовых пространств – общемировой тренд в урбанистике. Поэтому похожие спортивно-игровые зоны задуманы также под мостами через Ульбу и Комендантку.