Вступил в силу безвизовый режим Казахстана с Сейшелами

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство иностранных дел РК сообщило о вступлении в силу соглашения о безвизовом режиме между республиками Казахстан и Сейшелы, передает Kazpravda.kz.

Фото: tourweek.ru

"6 января 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы, подписанное 22 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США)", - говорится в информации.

Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан Казахстана на территории Сейшелов более 30 дней, нужно будет заблаговременно оформить сейшелскую визу соответствующей категории, добавили в МИДе.

#соглашение #МИД #Сейшелы #безвиз

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