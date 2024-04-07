Вступил в силу закон «Об общественном контроле»

В соответствии с законом граждане будут принимать участие в управлении делами государства посредством осуществления общественного контроля в различных формах, передает Kazpravda.kz

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Закон устанавливает базовые правила и принципы осуществления общественного контроля.

Одним из главных основ закона является закрепление ряда важнейших принципов, как законность, публичность, открытость, прозрачность и независимость как объектов, так и субъектов общественного контроля.

Министерством культуры и информации ведется информационно-разъяснительная работа по основным новеллам закона «Об общественном контроле».

Организована серия семинаров для представителей всех акиматов и маслихатов областей гг. Астана, Алматы, Шымкент.

Семинары также будут организованы для членов общественных советов, представителей неправительственных организации.