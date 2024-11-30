Вторая ночь протестов в Тбилиси: снова водометы и баррикады

Политика
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В Тбилиси в пятницу вечером и ночью продолжились протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: ЕРА

Сообщается, что второй день подряд произошли стычки с полицией и жесткие задержания, полицейский спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ.

У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Как сообщали корреспонденты Би-би-си, их было даже больше, чем накануне.

Некоторые из протестующих били по металлическому ограждению у здания парламента. Ситуация периодически накалялась на соседней улице 9 апреля, где была сконцентрирована полиция, и с обратной стороны здания. Спецназ и спецтехника также были сосредоточены на площади Свободы в конце проспекта — в нескольких сотнях метров от протестующих.

Полицейские периодически применяли водометы против демонстрантов, но те не расходились. Ночью полиция оттеснила протестующих от здания парламента. Ряды демонстрантов поредели, но самые активные из них остались на проспекте Руставели.

Они снова стали возводить баррикады из скамеек и мусорных баков, стараясь защитится от водометов. У многих демонстрантов были защитные средства — очки и медицинские маски (на случай применения слезоточивого газа).

Как и накануне, среди пострадавших в пятнице есть журналисты и телеоператоры.

Было уже утро, когда протестующие все еще оставались на проспекте Руставели и укрепляли баррикады. Они жгли костер, скандировали «Сакартвело!» и размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Напротив них стоял строй полицейского спецназа.

Ближе к рассвету акция завершилась. Появились кадры, на которых полиция проводила жесткие задержания остававшихся протестующих.

Как передает корреспондент Би-би-си Нина Ахметели, рано утром сотрудники коммунальных служб начали очищать места, на которых были баррикады.

МВД Грузии сообщило о задержании 107 человек во время разгона акции протеста в центре Тбилиси, передает NewsGeorgia. Полиция утверждает, что «в результате насильственных действий протестующих пострадали 10 сотрудников МВД», в больнице остается один из силовиков (с ожогами).

Число пострадавших протестующих МВД не сообщает. Всего за двое суток были задержаны около 150 участников протестов.

#Грузия #Тбилиси #акция протеста

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