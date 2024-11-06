Второе рождение трассы

Автодороги
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На кызылординском участке автомагистрали Кызылорда – Жезказган реконструировали 140 км дорожного полотна

фото Нурболата Нуржаубая

По Кызылординской области пролегает 204 из 424 км Жезказганской трассы. Сейчас от границы Улытау в направлении Кызылорды готово к эксплуатации 90 км. Завершаются работы еще на 50 км. В проекте задействованы пять компаний, более 700 рабочих, около 400 единиц техники.

Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-тура «Караван качества», который по инициативе Министерства транспорта РК организовали специалисты Комитета автомобильных дорог, Национального центра качества дорожных активов и АО «НК «КазАвтоЖол».

Как сообщил руководитель управления Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Нуртилек Хасенов, строительство улытауского участка трассы в 208 км начнется в 2025 году. По плану всю автомагистраль сдадут в эксплуатацию в 2027-м.

По словам генерального директора Национального центра качества дорожных активов Болатбека Айтбаева, ровность построенной дороги соответствует нормам и оценена в 98 баллов.

– За пять лет работы центра по стране выполнено около 70 тысяч инспекционных выез­дов, изучено более 150 тысяч проб материалов. В 2024 году передвижной лабораторией проведено 1 028 проверок, отобрано 4 200 проб дорожного покрытия и строительных материалов. В 857 случаях они не соответствовали требованиям. Эти недостатки исправлены за счет подрядчиков, – рассказал он.

Контроль качества дорог осуществляют и иностранные компании. Как отметил специалист из Южной Кореи Пак Чжан Жон, в этих вопросах учитываются международные требования. Заключение выдает совместная служба инженеров, которую возглавляет южнокорейская LTD DOHWA Engineering Co, а казахстанскую сторону представляет компания М50 Consalting Group.

Из задействованных на участке пяти подрядчиков четыре – китайские компании. Единственная отечественная – местное ТОО «Қыран». Отрадно, что наши фирмы участвуют в масштабных проектах и строят дороги, отвечающие международным требованиям.

Особо отметим: кырановцы завершили работу первыми среди других. Результат заслуживает признания, учитывая, что проект, финансируе­мый Европейским банком реконструкции и развития, предъяв­ляет очень высокие требования к подрядчикам.

Как рассказал глава ТОО «Қыран» Жайсан Сыздыков, строительство дороги в 29 км началось в апреле 2022 года. К работам привлечено более 150 рабочих, 90 единиц техники.

– Дорога застелена трехслойным асфальтом, завершена работа по нанесению разметки, установке дорожных знаков и приборов освещения, укреплению обочин. Отдельно строим зону отдыха для водителей и пассажиров. У нас большой опыт работы. При этом мы заинтересованы в качественном ее выполнении. К слову, по контракту установлен гарантийный срок в пять лет. Если за это время на трассе обнаружится какой-либо дефект, то устранять его будем на собственные средства, – сказал он.

Один из китайских подрядчиков – казахстанский филиал АКОО по строительству дорог и мостов «Лунцзянь». По словам его представителя Маржан Камаровой, в компании работают около 160 человек, 85% – жители Приаралья.

В ходе обсуждения вопроса о том, как сохранить новое дорожное полотно от быстрого износа и снизить вероятность ДТП, дорожники заверили: на трассе будут установлены скоросте­меры и специальные автоматизированные измерительные средства (САИС).

На этом шоссе интенсивность движения составляет около 1 500 автомобилей в сутки. Пос­ле реконструкции цифра увеличится втрое.

В ходе беседы специалисты заявили о пробле­мах нехватки кадров в автодорожной отрасли. По их данным, на сегодня индустрия испытывает дефицит в 2 тыс. человек.

– Потребность в специалистах наблюдается не только в дорожных компаниях, – отметил Болатбек Айтбаев. – Профильных кадров нет в службах технического надзора, в планово-технических и проектных отделах многих учреждений. Бич отрасли – нехватка операторов асфальтобетонных заводов, асфальтоукладчиков, каткистов, грейдеристов, бульдозеристов.

Поэтому компании вынуждены приглашать специалистов из других стран.

– Мастеров дорожного строительства готовят восемь вузов. После восьмилетнего перерыва эти специальности открыли только в прошлом году. Но на 800 государственных образовательных грантов поступило всего 40 человек. Значит нужно усилить проф­ориентационную работу среди молодежи, – заметил в свою очередь Нуртилек Хасенов.

#строительство #трасса #ремонт #Кызылорда #автодороги

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