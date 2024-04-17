Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии

Паводки
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Наталия Портнягина

В районе телецентра, за городским парком, по обочине дороги, уходящей на дачные товарищества, возведена земляная насыпь.

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Вода вновь поднимающегося Чагана стоит у самой кромки дороги. Чуть поодаль – наготове спецтехника спасателей, предназначенная для эвакуации дачников в случае резкого подъема воды. Рядом человек тридцать наполняют мешки грунтом, загружают их в «газель» и прицеп легковой машины. Это жители дачных товариществ самостоятельно укрепляют свои рубежи. Работают и молодежь, и пенсионеры. Несколько соседних дачных обществ уже подтопило.

– Стараемся сдержать воду как можем. Техника наша, мешки сами покупаем. Городские власти разрешили здесь набирать землю, – говорит один из местных жителей. – Я знал, что сюда заходит вода, поэтому строил двух­этажный дом. Все, что можно, поднял наверх. Плохо то, что вода грязная. Сейчас подтопило септики. Вот сюда, через дорогу, несколько лет подряд вывозился снег с городских улиц. Вместе с ним и бытовой мусор. Теперь все это вода разносит.

Расположенный на берегу реки Чаган городской парк культуры и отдыха наполовину подтоплен. Оба входа в него не просто закрыты – уже забаррикадированы глухой стеной из мешков с песком. Заграждение для воды со стороны центрального входа строят волонтеры из Сырымского района. Молодые люди уже пять дней как в Уральске. До этого четыре дня возводили дамбу по улице Чагано-Набережной. Всего из района приехало порядка ста человек. Сейчас у парней небольшой перерыв – ждут очередной самосвал, груженный мешками с песком.

В числе добровольцев, спасаю­щих город, и целые коллективы местных предприятий. С самого утра 120 работников местной строительной компании KazConstructionGroup поднимают и укрепляют валы до критической отметки в районе Куреней. Компания обеспечила их спецодеждой, мешками, лопатами, обедами и водой, выделила пять единиц техники.

Работы в самой старой час­ти города начались еще неделю назад. Шестого апреля по улице Дамбовый тупик городские службы стали поднимать и укреп­лять дамбу, которая отделяет жилой массив от пойменного леса в русле Жайыка. Сегодня рукотворные валы тянутся на десятки километров в участках, отмеченных геодезистами как зоны подтопления.

Так, еще в минувшую пятницу можно было прогуляться по набережной Жайыка, хотя уже тогда вода захватила значительную ее часть. Сейчас спуск к ней перекрыт насыпью. Один за одним сюда подъезжают самосвалы с грунтом, который после сдвигают в аккуратный вал экскаваторы. На лопатах – 95 солдат воинской части № 5517 Нацгвардии. В целом на укрепительных работах задействованы 380 военнослужащих.

В работе по спасению родного города самое активное участие принимают и женщины. К примеру, только вчера членами Совета деловых женщин приготовлен обед на 1 500 порций.

– В первые дни паводка председатель Каратобинского районного совета деловых женщин обратилась в рабочий чат. И сразу же мы стали собирать средства и другую поддержку для каратобинцев, чьи дома оказались затопленными, – рассказывает член СДЖ Динара Казиева. – Мы организовали денежные отчисления. Председатели район­ных СДЖ также всегда на связи и сообщают о необходимых вещах для земляков, временно оставшихся без крова.

Около 80 членов совета перевели деньги в помощь пострадавшим жителям села Коржын Каратобинского района, еще 30 помогли одеждой, обувью, продуктами и средствами личной гигиены. В целом более 100 членов СДЖ ЗКО оказали помощь пострадавшим каратобинцам. И сбор еще продолжается.

– По просьбе акима Теректинского района в село Анкаты отвезли 30 матрасов для эвакуа­ционных пунктов. Закупили и собрали одежду, белье, постельные принадлежности, подушки и другие вещи для обихода на первое время для жителей села Подстепное. Был организован отдельный сбор средств для закупа резиновых сапог. В городе и районе Байтерек мы готовим горячее питание, чай для размещенных в эвакопунктах и тех, кто задействован в противопаводковых мероприятиях. Формируется финансовый резерв на предстоящие восстановительные работы, – перечисляет Динара Казиева.

Совет деловых женщин на пос­тоянной связи с эвакопунктами и координаторами противопаводковых мероприятий, оперативно реагирует на просьбы и обращения госструктур. К примеру, Данагуль Муфтиева в эти дни освободила свой коллектив от работы и направила молодежь на места, где активно развернулись работы, где нужны руки. Ребята помогают заполнять мешки пес­ком, строят преграды для воды, развозят продукты. Другая часть женщин организовала питание и доставку еды на точки борьбы с паводком, продумывает вопросы размещения пострадавших, обеспечивая дополнительную помощь в обустройстве. Аина Баемирова предоставила 25 мест для пострадавших от подтопления земляков.

Фонд «Солнечный Уральск» ежедневно готовит горячие обеды и ужины на 200–220 человек. Кормили дачников, сейчас в основном задействованных на берегоукрепительных работах. Неравнодушные люди перечис­ляют в фонд средства, подвозят продукты.

Волонтеры работают практически круглые сутки, если необходимо разгрузить гуманитарный груз или срочно укрепить дамбу. И по-особому чувствуют заботу тех, кто ночью подвозит горячий чай и свежие баурсаки.

Как говорят добровольцы, сейчас у них одна цель – защитить город, и для этого они приложат все силы.

#ЗКО #регионы #паводки

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