Выбираем свое, натуральное!

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Одними из первых в областном центре начинание поддержали супермаркеты "Центральный гастроном", "Союз" (ТД "Кристалл") и "Алма".

– Предпочтение мы отдаем казахстанской продукции, – отметил директор гастронома Сергей Закиров. – Порядка 80% товаров, представленных в нашем супермаркете, – это продукция отечественных производителей. Мы работаем более 5 лет, и я могу с удовольствием сказать, что горожане стараются покупать свое, казахстанское. При этом отечественная продукция достойно конкурирует с российской и белорусской.

Следует отметить, что цент­ральный гастроном имеет свою небольшую пекарню, которая производит до 500 кг изделий в сутки, а ее свежий, душистый хлеб реализуется по социальной цене – 40 тенге за булку.

В Кокшетау сегодня насчитывается более 20 производителей, продукция которых пользуется большой популярностью среди населения. Это, к примеру, молочная продукция ТОО "Гормолзавод", ТОО "КМЗ "Молоко Синегорья", изделия ТОО "Стерх". К числу лучших относятся АО "Кокшетауминводы", частные предприятия по изготовлению полуфаб­рикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

– Мы всей семьей отдаем предпочтение своим, казахстанским, натуральным продуктам, – делится своим мнением жительница Кокшетау Бибигуль Капарова. – У нас не возникает к ней претензий по качеству. Как мама, я обращаю внимание и на состав товара, чтобы в продукте не было искусственных добавок, красителей и консервантов. Все продукты – мясные, молочные, мучные изделия – стараемся покупать от местных производителей.

– Очень рад, что акция «Сделано в Казахстане» проходит в Кокшетау, – говорит председатель областного филиала партии "Ак жол" Серик Бейсенбаев. – Она нацелена на поддержку местной продукции. В нашем городе ТОО "Андгрупп" наладило производство чулочно-носочных изделий, причем по доступным ценам, и сегодня предприятие набирает обороты. Уверен, что ТОО "Андгрупп" со временем станет известным казахстанским брендом.

Призыв поддержать отечественного производителя был озвучен Елбасы на расширенном заседании Правительства 11 февраля, когда он предложил запустить общенациональную акцию "Сделано в Казахстане", которая сегодня находит широкую поддержку по всей республике.

Эта важная акция сегодня успешно проходит во всех городах и районах Акмолинской области. Местное население понимает, что, покупая казахстанскую продукцию, они помогают тысячам людей, которые трудятся на отечественных предприятиях, оставаться на своих рабочих местах и получать достойный заработок.

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