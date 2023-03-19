Военнослужащие ВС РК завершили голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Согласно закону участки в военных городках и учебных заведениях открылись на час раньше.

Фото пресс-службы МО РК

Военнослужащие Вооруженных сил завершили голосование на избирательных участках в военных городках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Для военнослужащих срочной службы и курсантов был организован 21 избирательный участок в воинских частях и военных учебных заведениях для проведения выборов в Мажилис и маслихаты. Офицеры, военнослужащие по контракту, гражданский персонал и члены их семей голосовали по месту жительства.

Согласно закону участки в военных городках и учебных заведениях открылись на час раньше. Информация о партиях и кандидатах, выдвинувших свою кандидатуру по одномандатному округу в Мажилис и местные представительные органы, имеется на оборудованных стендах.

"Голосую уже не впервые. Именно здесь, в армии, рождается чувство Родины и понимание значения таких мероприятий как выборы. Хочется верить, что те, кто пройдет в Парламент, оправдают доверие избирателей", – сказал военнослужащий полка связи Десантно-штурмовых войск рядовой срочной службы Дастан Манабаев.

О том, как знакомился в условиях службы с кандидатами в представительные органы страны, их программами и идеями, рассказал военнослужащий дивизиона разнородных кораблей матрос Вячеслав Петров.

"Конечно, большая часть времени у нас уходит на боевую подготовку. И, тем не менее, информацию о партиях и самовыдвиженцах мы смогли почерпнуть при просмотре дебатов кандидатов по телевизору. Заметил, что сегодня в политику идут молодые, энергичные люди, и это хороший знак", - поделился матрос.

Руководство Министерства обороны, командование Вооруженных сил решило все вопросы, связанные с реализацией избирательного права военнослужащих, независимо от места несения службы и служебной занятости в этот день.

В Минобороны отметили, что к этому времени на всех участках, организованных в воинских частях и военных учебных заведениях, голосование завершилось.