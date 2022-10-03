Актуальный дискурс и политическая конкуренция

Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей.

Особенно в нашей ситуации, когда в обществе еще «не зажили раны Қаңтара».

Несмотря на то что Глава государства достаточно уверенно демонстрирует свою состоятельность на внешней арене, грамотно расставляя приоритеты и давая профессиональные оценки текущему положению вещей, ситуация внутри страны далека от стабильной.

Правительство, ответственное за макроэкономическую стабилизацию и устойчивую социальную политику, работает в основном в «пожарном режиме», принимая по большей части оперативные меры реагирования. Парламент утверждает «правила игры», предусмотренные результатами прошедшего референдума по изменению положений Конституции и предложенные «вдогонку» Президентом в сентябрьском Послании. Народ, столкнувшийся с «валом» все новых и новых вызовов социально-экономичес­кому благополучию, находится в состоянии, близком к шоковому. Таковы самые сдержанные экспертные оценки «аналитичес­кого поля» Казахстана…

Управленческая триада, предложенная Главой государства («сильный Президент – подот­четное Правительство – авторитетный Парламент»), сегодня переживает достаточно непростую трансформацию, которая самым серьезным образом влияет на самоощущение масс.

Если Президент действительно выглядит достаточно сильным и компетентным в нынешней турбулентной внешней среде, то этого не скажешь о других ветвях власти. Парламентарии, большинство из которых представляет элиту «старого Казахстана», сегодня озабочены тем, смогут ли они вновь заслужить авторитет среди электората, хоть по пропорцио­нальной, хоть по мажоритарной системам.

Ожидаемая либерализация партийно-политического поля и, как следствие, усиление политической конкуренции в Казахстане не сулят нашим «лидерам общественного мнения» легкой «аппаратной победы», тем более в условиях ожидаемой победы на досрочных выборах действующего беспартийного Президента.

По большому счету и Глава государства, и народ искренне заинтересованы в том, чтобы Парламент, наконец, превратился в трибуну, представляющую широкие общественные интересы, а не собрание элитариев, озабоченных своекорыстными интересами. И тогда не нужны будут никакие «советы доверия», «чрезвычайные комиссии» по поводу и без, высокие собрания «избранных», но не выбранных народом людей из системы.

Только в случае свободных и конкурентных, «чистых» выборов в Парламент действительных представителей широких слоев активного гражданского общест­ва есть возможность создать дееспособный орган, представляющий разнообразные общественные интересы. Только таким образом мы получим легитимного контрагента власти, который должен будет «услышать» и принять к сведению все пожелания и рекомендации, поскольку Парламент сосредотачивает в себе и представительный, и законотворческий контрбаланс властным элитам, и без того доминировавший в нашей стране на протяжении десятилетий, в результате чего было создано государство для избранных при отчуждении от процесса принятия решений большинства населения.

Вопреки известному мему, что парламент «не место для дискуссий», напротив, он только и должен быть средоточием острых общественных дебатов о судьбах Родины, а не представлять собой какие-либо искусственные околочиновничьи собрания в интересах ими же самими инициированных тем и в кругу «своих людей»…

Сегодня значимость парламентской и маслихатской деятельности на местах возросла как никогда. Согласно поправкам в Конституцию, укрепляющим эту ветвь власти, в Парламенте реально концентрируются многие нити политической системы будущего Нового Казахстана. Полагаем, что он в принципе имеет шанс состоять­ся только в условиях реальной политичес­кой конкуренции, расширения и укрепления настоящего парламентаризма в стране.

«Подотчетное правительство» сегодня, к сожалению, «подотчетно» пока лишь Администрации Президента, и это не совсем то, что необходимо нашему государству и соответствует общест­венным ожиданиям. Думается, ситуация должна в корне измениться, если мы говорим о принципиально новой модели функционирования исполнительной ветви власти в Новом Казахстане.

Очевидно, в случае прохождения в Парламент представителей действительно конкурирующих политических партий и гражданских активистов стоит ожидать, что партия парламентского большинства сможет каким-то образом повлиять на качественный состав Правительства, его полномочия и отчетность перед парламентария­ми за свою деятельность.

Сегодня же, увы, члены Правительства не особо считаются с мнением Парламента и воспринимают «критику» депутатов как необходимое условие «демократического декора».

К сожалению, нерасчлененность функционала и закрытость от общества деятельности в триаде исполнительной власти «Администрация Президента – Правительство – акиматы всех уровней» является очень серьез­ным препятствием на пути реальной политической модернизации в стране, ее перехода от суперпрезидентской к сбалансированной системе власти.

АП сегодня является главным координирующим и распределяющим ресурсы и полномочия органом во властной пирамиде. В целом кумулятивный мобилизующий эффект от такой модели колоссальный, поскольку в конечном итоге все нити управления сосредотачиваются в руках Президента. Но думается, что общество и властные органы государства должны взять на себя совместную ответственность за происходящее в стране, иначе может произойти ситуация возложения ответственности только на ту сторону, которая имеет исключительные полномочия.

Важно распределить «бремя» ответственности и полномочий на разные ветви и ступени власти, доверяя обществу в самых чувствительных «зонах», привлекая экспертное сообщество и граж­данских активистов не только на стадии утверждения тех или иных решений, а с самого начала «диагностики проблем». Большую роль в данной «системе координат» должны сыграть СМИ, чьи заорганизованность и безусловная идейная лояльность сегодня не могут быть ни в интересах власти, ни тем более в интересах общества. Особенно это актуально в ситуации информационных войн и навязывания чужих нарративов при интерпретации наших национальных интересов, тактических и стратегических по самым злобо­дневным вопросам сегодняшнего непростого времени.

Отсутствие общественного доверия является главным электоральным «соперником» власти и препятствием на пути грядущей новой легитимации госуправления. Как показал опыт «Қаңтара», казахстанское общество весьма маргинализированно, но при определенных обстоятельствах безотчетной веры отдельных чиновников в собственную непо­грешимость, исключительность и безальтернативность принимаемых решений может легко объединиться.

Госорганы в данной ситуации должны проявить исключительные навыки экспертной объективности и политической деликатнос­ти при решении возникающих снова и снова чувст­вительных социальных проб­лем. Государство должно стать поистине «вслушивающимся» в пульс актуальных вопросов, волнующих казахстанцев. При этом государственные решения необходимо адаптировать к месту и времени с уважением к мнению народа.