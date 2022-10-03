Политика Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей 3 октября 2022 г. 0:15 Айдар Амребаев, политический аналитик Актуальный дискурс и политическая конкуренция Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей. Особенно в нашей ситуации, когда в обществе еще «не зажили раны Қаңтара». Несмотря на то что Глава государства достаточно уверенно демонстрирует свою состоятельность на внешней арене, грамотно расставляя приоритеты и давая профессиональные оценки текущему положению вещей, ситуация внутри страны далека от стабильной. Правительство, ответственное за макроэкономическую стабилизацию и устойчивую социальную политику, работает в основном в «пожарном режиме», принимая по большей части оперативные меры реагирования. Парламент утверждает «правила игры», предусмотренные результатами прошедшего референдума по изменению положений Конституции и предложенные «вдогонку» Президентом в сентябрьском Послании. Народ, столкнувшийся с «валом» все новых и новых вызовов социально-экономическому благополучию, находится в состоянии, близком к шоковому. Таковы самые сдержанные экспертные оценки «аналитического поля» Казахстана… Управленческая триада, предложенная Главой государства («сильный Президент – подотчетное Правительство – авторитетный Парламент»), сегодня переживает достаточно непростую трансформацию, которая самым серьезным образом влияет на самоощущение масс. Если Президент действительно выглядит достаточно сильным и компетентным в нынешней турбулентной внешней среде, то этого не скажешь о других ветвях власти. Парламентарии, большинство из которых представляет элиту «старого Казахстана», сегодня озабочены тем, смогут ли они вновь заслужить авторитет среди электората, хоть по пропорциональной, хоть по мажоритарной системам. Ожидаемая либерализация партийно-политического поля и, как следствие, усиление политической конкуренции в Казахстане не сулят нашим «лидерам общественного мнения» легкой «аппаратной победы», тем более в условиях ожидаемой победы на досрочных выборах действующего беспартийного Президента. По большому счету и Глава государства, и народ искренне заинтересованы в том, чтобы Парламент, наконец, превратился в трибуну, представляющую широкие общественные интересы, а не собрание элитариев, озабоченных своекорыстными интересами. И тогда не нужны будут никакие «советы доверия», «чрезвычайные комиссии» по поводу и без, высокие собрания «избранных», но не выбранных народом людей из системы. Только в случае свободных и конкурентных, «чистых» выборов в Парламент действительных представителей широких слоев активного гражданского общества есть возможность создать дееспособный орган, представляющий разнообразные общественные интересы. Только таким образом мы получим легитимного контрагента власти, который должен будет «услышать» и принять к сведению все пожелания и рекомендации, поскольку Парламент сосредотачивает в себе и представительный, и законотворческий контрбаланс властным элитам, и без того доминировавший в нашей стране на протяжении десятилетий, в результате чего было создано государство для избранных при отчуждении от процесса принятия решений большинства населения. Вопреки известному мему, что парламент «не место для дискуссий», напротив, он только и должен быть средоточием острых общественных дебатов о судьбах Родины, а не представлять собой какие-либо искусственные околочиновничьи собрания в интересах ими же самими инициированных тем и в кругу «своих людей»… Сегодня значимость парламентской и маслихатской деятельности на местах возросла как никогда. Согласно поправкам в Конституцию, укрепляющим эту ветвь власти, в Парламенте реально концентрируются многие нити политической системы будущего Нового Казахстана. Полагаем, что он в принципе имеет шанс состояться только в условиях реальной политической конкуренции, расширения и укрепления настоящего парламентаризма в стране. «Подотчетное правительство» сегодня, к сожалению, «подотчетно» пока лишь Администрации Президента, и это не совсем то, что необходимо нашему государству и соответствует общественным ожиданиям. Думается, ситуация должна в корне измениться, если мы говорим о принципиально новой модели функционирования исполнительной ветви власти в Новом Казахстане. Очевидно, в случае прохождения в Парламент представителей действительно конкурирующих политических партий и гражданских активистов стоит ожидать, что партия парламентского большинства сможет каким-то образом повлиять на качественный состав Правительства, его полномочия и отчетность перед парламентариями за свою деятельность. Сегодня же, увы, члены Правительства не особо считаются с мнением Парламента и воспринимают «критику» депутатов как необходимое условие «демократического декора». К сожалению, нерасчлененность функционала и закрытость от общества деятельности в триаде исполнительной власти «Администрация Президента – Правительство – акиматы всех уровней» является очень серьезным препятствием на пути реальной политической модернизации в стране, ее перехода от суперпрезидентской к сбалансированной системе власти. АП сегодня является главным координирующим и распределяющим ресурсы и полномочия органом во властной пирамиде. В целом кумулятивный мобилизующий эффект от такой модели колоссальный, поскольку в конечном итоге все нити управления сосредотачиваются в руках Президента. Но думается, что общество и властные органы государства должны взять на себя совместную ответственность за происходящее в стране, иначе может произойти ситуация возложения ответственности только на ту сторону, которая имеет исключительные полномочия. Важно распределить «бремя» ответственности и полномочий на разные ветви и ступени власти, доверяя обществу в самых чувствительных «зонах», привлекая экспертное сообщество и гражданских активистов не только на стадии утверждения тех или иных решений, а с самого начала «диагностики проблем». Большую роль в данной «системе координат» должны сыграть СМИ, чьи заорганизованность и безусловная идейная лояльность сегодня не могут быть ни в интересах власти, ни тем более в интересах общества. Особенно это актуально в ситуации информационных войн и навязывания чужих нарративов при интерпретации наших национальных интересов, тактических и стратегических по самым злободневным вопросам сегодняшнего непростого времени. Отсутствие общественного доверия является главным электоральным «соперником» власти и препятствием на пути грядущей новой легитимации госуправления. Как показал опыт «Қаңтара», казахстанское общество весьма маргинализированно, но при определенных обстоятельствах безотчетной веры отдельных чиновников в собственную непогрешимость, исключительность и безальтернативность принимаемых решений может легко объединиться. Госорганы в данной ситуации должны проявить исключительные навыки экспертной объективности и политической деликатности при решении возникающих снова и снова чувствительных социальных проблем. Государство должно стать поистине «вслушивающимся» в пульс актуальных вопросов, волнующих казахстанцев. При этом государственные решения необходимо адаптировать к месту и времени с уважением к мнению народа.