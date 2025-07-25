Выбросившую младенца из поезда женщину отправили в психлечебницу

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Из материалов дела следует, что ребенок погиб из-за психического расстройства матери

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке «Караганда - Сортировочная - Сарыбель», сообщает Kazpravda.kz

20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в санитарном помещении вагона. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи. 

Как установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорождённого в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении», – говорится в информации.

Судебный акт не вступил в законную силу. 

#смерть #поезд #младенец #психлечебница

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