Из материалов дела следует, что ребенок погиб из-за психического расстройства матери

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке «Караганда - Сортировочная - Сарыбель», сообщает Kazpravda.kz

20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в санитарном помещении вагона. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.

Как установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорождённого в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении», – говорится в информации.

Судебный акт не вступил в законную силу.