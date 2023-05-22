Выдача, правовая помощь и передача осужденных: электронную карту международных договоров создала Генпрокуратура РК

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами.

«В текущем году Парламент страны ратифицировал договоры о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.

В ближайшее время в Парламенте рассмотрят законопроекты о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Ведется активная работа по подписанию полного пакета соглашений с Перу, договоров с Египтом о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче и договора с Вьетнамом о передаче осужденных.

Также прорабатываются вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании по вопросам правовой помощи по уголовным делам между правительствами Казахстана и Швейцарии», – проинформировали в Генпрокуратуре.

Специальная электронная карта подписанных международных договоров поможет пользователям получать полную информацию о взаимодействии Генеральной прокуратуры с зарубежными коллегами и партнерами в уголовно-правовой сфере.

С картой договоров можно ознакомиться здесь.