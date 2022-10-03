Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали информацию о выдворении из Казахстана российского врача, сообщает Kazpravda.kz.

"Касательно вышедшей в социальной сети информации о выдворении из страны российского врача поясняем следующее. По данным управления миграционной службы ДП Алматы, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ Романа Алферова. Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Роман Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности", - проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Ранее сообщалось, в августе 2020 года пластического хирурга частной клиники в Алматы Романа Алферова приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Как отметили в пресс-службе Алматинского городского суда, в Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении директора и врачей медицинской клиники. Установлено, что 9 декабря 2017 года пластический хирург Роман Алферов, являвшийся директором клиники, и его коллега анестезиолог-ревматолог, провели операцию по липосакции живота и бедер потерпевшей. При этом использовали просроченные анализы и медицинское изделие без разрешительных документов.

"После операции потерпевшая была сразу переведена в общее отделение, что лишило ее возможности получения реанимационной помощи. Дежурный врач после поступления потерпевшей со снижением артериального давления и учащением сердечных сокращений не проводила динамическое наблюдение и оставила без наблюдения на протяжении 19 часов, вследствие чего наступила смерть потерпевшей ввиду геморрагического шока и жировой эмболии сосудов легких", – сообщили в пресс-службе.

Дело поступило в суд только 5 ноября 2019 года. Директор клиники был предан суду по ст.254 УК ("Недобросовестное отношение к обязанностям"). Санкция статьи - до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В обвинительном акте, утвержденном прокурором, указано об отсутствии отягчающих обстоятельств в отношении него. Суд не вправе установить таковые самостоятельно. По закону максимально строгое наказание - от полутора до 5 лет. Приговором суда Роману Алферову назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Двоим врачам предъявлено обвинение по ст. 317 ч. 3 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом также вынесены частные постановления по факту волокиты досудебного расследования, повлекшей освобождение от уголовной ответственности виновных лиц в связи истечением срока давности.

Напомним, в декабре 2017 года в клинике "Москва de Luxe" скончалась пациентка Ж. Рахманова. Ей проводили операцию по липосакции живота и бедер. Полиция завела уголовное дело по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Под следствие попал пластический хирург Роман Алферов.

Похожий случай произошел в другой частной клинике ТОО "Медицинский центр "Nomad", где в октябре 2018 года скончалась 30-летняя Лаура Избасарова. Хирургом Дмитрием Писаревым тогда проводилась операция по мастопексии - "подтяжка груди".