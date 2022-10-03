Общество
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали информацию о выдворении из Казахстана российского врача, сообщает Kazpravda.kz.

"Касательно вышедшей в социальной сети информации о выдворении из страны российского врача поясняем следующее. По данным управления миграционной службы ДП Алматы, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ Романа Алферова. Решением судьи Наурызбайского районного суда от 27 июля 2021 года гражданин РФ Роман Алферов был выдворен за пределы РК по исковому заявлению УП Алмалинского района ДП города Алматы за нарушение законодательства Казахстана. Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности", - проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Ранее сообщалось, в августе 2020 года пластического хирурга частной клиники в Алматы Романа Алферова приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Как отметили в пресс-службе Алматинского городского суда, в Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении директора и врачей медицинской клиники. Установлено, что 9 декабря 2017 года пластический хирург Роман Алферов, являвшийся директором клиники, и его коллега анестезиолог-ревматолог, провели операцию по липосакции живота и бедер потерпевшей. При этом использовали просроченные анализы и медицинское изделие без разрешительных документов.

"После операции потерпевшая была сразу переведена в общее отделение, что лишило ее возможности получения реанимационной помощи. Дежурный врач после поступления потерпевшей со снижением артериального давления и учащением сердечных сокращений не проводила динамическое наблюдение и оставила без наблюдения на протяжении 19 часов, вследствие чего наступила смерть потерпевшей ввиду геморрагического шока и жировой эмболии сосудов легких", – сообщили в пресс-службе.

Дело поступило в суд только 5 ноября 2019 года. Директор клиники был предан суду по ст.254 УК ("Недобросовестное отношение к обязанностям"). Санкция статьи - до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В обвинительном акте, утвержденном прокурором, указано об отсутствии отягчающих обстоятельств в отношении него. Суд не вправе установить таковые самостоятельно. По закону максимально строгое наказание - от полутора до 5 лет. Приговором суда Роману Алферову назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Двоим врачам предъявлено обвинение по ст. 317 ч. 3 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом также вынесены частные постановления по факту волокиты досудебного расследования, повлекшей освобождение от уголовной ответственности виновных лиц в связи истечением срока давности.

Напомним, в декабре 2017 года в клинике "Москва de Luxe" скончалась пациентка Ж. Рахманова. Ей проводили операцию по липосакции живота и бедер. Полиция завела уголовное дело по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Под следствие попал пластический хирург Роман Алферов.

Похожий случай произошел в другой частной клинике ТОО "Медицинский центр "Nomad", где в октябре 2018 года скончалась 30-летняя Лаура Избасарова. Хирургом Дмитрием Писаревым тогда проводилась операция по мастопексии - "подтяжка груди".

Популярное

Все
Обновление элит – парадигма справедливости
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Уникальная операция
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Когда медсестра в тумане
Берендеи из Боралдая
Бесценная реликвия
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Байга в Великой степи
Урок под открытым небом
Локация для творчества
Возврат незаконного капитала
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Устремленный к вершинам вдохновения
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Нужны безотлагательные меры
До встречи в Мюнхене
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Общество
Торегали Тореали освободили под залог
Общество
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию…
Общество
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует…
Общество , Здравоохранение , COVID
В Минздраве озвучили обновленную статистику по пациентам с …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]