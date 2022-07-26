Выгодное волонтерство

Нормы, которые регламентируют, но не ограничивают добровольческую инициативу; волонтеры, приходящие на помощь другим не только по зову души, но и ради своего будущего; государственный социальный заказ по направлениям милосердия и соучастия… С исполнительным директором Национальной волонтерской сети Татьяной Миронюк мы говорим о поправках в национальный Закон «О волонтерской деятельности».

– Татьяна, объясните, чем была вызвана необходимость исправлять относительно новый закон о волонтерской деятельности?

– Да, для многих может оказаться новостью, что закон, регламентирующий эту деятельность, существует с 2016 года, и в прошлом месяце были приняты лишь изменения и дополнения в него.

В первую очередь поправки позволили освободить законодательство от норм, которые были излишними либо просто игнорировались. Приведу пример. Волонтерские организации у нас всегда ассоциировались с НПО, хотя, по сути, это совсем не одно и то же. Тем не менее по таким юридическим меркам обязанностью организаций, объединяющих добровольцев, становилось подписание с каждым из них соглашения или договора о безвозмездном оказании услуг.

По факту никто ничего подобного не делал, потому что это практически невозможно. В Казахстане своя специфика волонтерства: больше 80% добровольцев – это инициативные группы, а не зарегистрированные юрлица. Кто и с кем должен заключать договоры об услугах? Такую странную ситуацию исправили как раз исключением этого положения.

Проведена большая работа, которая позволила соотнести закон с нормативной базой других актов, которые так или иначе касаются вопросов волонтерства, благотворительности, социального государственного заказа. Ушли и те нормы, которые настолько зарегулировали волонтерскую деятельность, что мы часто даже не догадывались, что выходили «за рамки».

– А вообще какие-то рамки применимы к свободному волонтерскому движению? Есть ли плюсы от такой регламентации?

– Конечно, есть. С позиций закона сейчас прописаны методы стимулирования развития волонтерства. И они настолько значимы, насколько мы того хотели.

Закон содержит большой компонент мотивационных государственных программ. В нем, например, установлено, что при поступлении на госслужбу будет учитываться волонтерская работа соискателя. Сделан акцент на волонтерах, которые поступают в высшие учебные заведения – такой опыт тоже добавит им процент для успешного поступления.

Не буду скрывать, были опасения, что излишняя зарегулированность станет тормозом для развития нашего движения. Но потребность и предпосылки к возникновению закона появились давно и совершенно естественно. У истоков волонтерского движения стояли Вера Александровна Ким и ее сподвижники. И им, чтобы хотя бы внести понятийный аппарат для волонтерства в закон о молодежной политике, потребовалась многолетняя работа.

Я считаю, благодаря новым коррективам закон стал более гибким, «удобным», особо важно, что в нем установлены нормы работы для волонтеров в условиях ЧС. Мы с этим столкнулись в 2020 году и почувствовали провалы, которые нужно было устранить.

– Давайте возьмем конкретного человека-волонтера. Что лично ему обеспечивает законодательство?

– И в старой редакции, и в исправленной четко прописано: волонтер должен быть обеспечен всем необходимым для того, чтобы он мог осуществлять свою деятельность. Меня всегда удивляет позиция людей, которые думают, что волонтерство – это такая реальность, которая может существовать без средств. Хочется спросить: чем должны хотя бы питаться волонтеры, если они полноценно работают, но не получают за это доход?

Речь не о коммерциализации самой волонтерской помощи, у этих людей совершенно другая мотивация – то, ради чего они идут работать с людьми с инвалидностью, с пожилыми в домах престарелых или детьми в социальных учреждениях. Но в то же время необходима компенсация затрат волонтера на осуществление ими того или иного мероприятия.

Сейчас предстоит большая работа по разъяснению закона. Наша Национальная волонтерская сеть откроет различные диалоговые площадки, вновь проведет летнюю школу волонтеров, где соберутся лидеры организаций, им расскажут не только о подготовке команды волонтеров, мотивационных компонентах, но и том, как писать социальные проекты, как использовать хорошо работающие волонтерские кейсы. Чем больше будет осознанных волонтерских лидеров и грамотных социальных программ, тем эффективнее пойдет развитие волонтерства.

– Как выглядит в нашей стране добровольческое движение и как оно развивается?

– Этой деятельностью я занимаюсь с 2009 года, в том числе как руководитель волонтерского центра. Поэтому могу уверенно говорить, прогресс очевиден. Прошло время, когда мы сами не понимали, кто такие волонтеры, а нас не принимали и не воспринимали, с нами отказывались сотрудничать госструктуры.

Ситуация улучшается буквально с каждым годом: появилась система грантов, выделяются бюджетные средства, в каждом регионе есть свой госсоцзаказ на развитие и поддержку волонтерской деятельности. Но для этого пришлось накопить «доказательную» базу в пользу того, что волонтерство – дело нужное, и его необходимо поддерживать.

Сейчас, на мой взгляд, упор необходим на тех направлениях, где просматривается национальная специфика. Я уже говорила, что в Казахстане очень пестрая картина волонтерской деятельности. У нас по традиции почти не ведется массовых проектов, которые бы охватывали всю страну, но зато очень заметна деятельность инициативных групп, работающих в узких направлениях, часто такие проекты живут десятки лет. Они очень важны для регионов и бенефициаров, на которых направлены.

Поэтому, наверное, стоит пересматривать практику государственной поддержки таких волонтеров, вплоть до учреждения мини-грантов для физических лиц, которые ведут частную волонтерскую деятельность.

– А по-Вашему, волонтерство – это вот такая частная «тихая» практика или работа в группе? Что успешнее и эффективнее?

– Мое мнение: совершенно не важно, как человек приходит к реализации потребности в добровольной помощи другим. Единственное, от чего хочется предостеречь тех, кто встает на этот путь, – от ошибок их предшественников. Волонтерству нужно обучаться, и есть масса работающих практик, успешных программ, так что нет нужды изобретать новое.

Еще важно развивать информационную среду. У нас до сих пор существует представление: сделал добро и молчи, потому что этим не хвастают. На самом деле хочется, чтобы про волонтерскую деятельность говорили, приводили больше примеров применимых на практике инициатив и, конечно, знали, что это социально важная и поощряемая миссия.

Не будем лукавить, волонтерская деятельность может быть выгодна. Не в материальном смысле. Речь о внутренней мотивации: кто-то благодаря волонтерству находит общение, кто-то дополнительное образование, кому-то нужна карьерная лестница, кто-то хочет путешествовать, другой стремится получить новые навыки. Почему бы и нет, если ты выполняешь работу добровольно и во благо общества при внутренней мотивации на личное будущее?

Это называется осознанным волонтерством. И я рекомендую молодым людям идти в это дело с самого раннего возраста, чтобы попробовать себя в различных профессиональных сферах: экологии, работе с детьми и пожилыми, в IT-технологиях или в языковых практиках – есть такие международные волонтерские площадки.

– Как отреагировали волонтеры на положение закона о регистрации в госреестре всех волонтерских организаций?

– Была паника. Но дело-то в том, что этот реестр существует с 2017 года. А суть последнего изменения – закрепляется орган, который будет отвечать за эту процедуру. Вернее сказать, на смену госреестру, ставшему нерабочим компонентом, пришла электронная платформа Qazvolunteer с обобщенной информацией о волонтерстве, она дает возможность добровольно зарегистрироваться и показать свою деятельность.

Я вижу в этом только плюсы, потому что мы уходим от формального собирания списков организаций к расширению описательной части волонтерской деятельности. Это нужно для понимания ее специфики, направлений, масштаба и охвата. Сама не очень люблю всякие учеты, но понимаю: статистика поможет определять, какие проекты закладывать на господдержку.

Волонтерство – прежде всего порыв души, а его невозможно отрегулировать нормами закона. Так и не стоит устанавливать строгие границы и формализовать все стороны этой деятельности. Лучше, на мой взгляд, добавлять привлекательности этой социально значимой работе.

Пусть будет больше поддерживающих программ для развития волонтерства, широкой возможности участия добровольцев в получении грантов, поощрений в виде грамот, а еще лучше – сертификатов с указанием часов, потраченных на волонтерскую деятельность, и чтобы они учитывались при поступлении на работу. Ведь любой предприниматель понимает, что добросердечные люди – бесценные кадры, способные быть особо эффективными внутри организации.