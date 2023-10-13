Выкупать арендуемое по госпрограмме жилье могут разрешить казахстанцам

Правительство поддержало инициативу приватизации арендного жилья без права выкупа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и строительства РК

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Об этом министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал на пресс-конференции 12 октября в пресс-центре министерства.

По словам главы Минпрома, вопрос приватизации арендного жилья без права выкупа обсуждается в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», который находится на рассмотрении Мажилиса.

«18 сентября на презентации у премьер-министра одобрены проекты заключений правительства, согласно которым приватизация арендного жилья без права выкупа поддерживается.

При этом условия и механизм приватизации арендных жилищ будут определяться на подзаконном уровне. После принятия соответствующих изменений в законодательство будут проработаны конкретные условия выкупа данных жилищ», – уточнил Шарлапаев.

В ведомстве отметили, что с 2017 года акиматам из республиканского бюджета на строительство арендного жилья без выкупа было выделено свыше 313 млрд тенге на безвозвратной основе, и построено 39 тысяч квартир во всех регионах.

Дополнительно до конца 2023 года планируется приобрести еще около 11 тысяч жилищ, которые будут предоставлены без права выкупа.