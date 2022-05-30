Происшествия
Вымогателей денег у сотрудников медучреждений задержали в Туркестанской области
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

В ходе совместной операции сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ДКНБ по Туркестанской области пресекли деятельность преступной группы, которая на системной основе занималась вымогательством денег с работников медицинских учреждений в Махтаральском и Жетысайском районах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Кто эти люди, пока правоохранительные органы не сообщают. Но действовали они примерно тем же методом, что и шымкентский блогер, не так давно обвиненный госслужащим в шантаже и вымогательстве. Группа задержанных точно также заявляла о намерении распространить в социальных сетях и опубликовать в газетах порочащие сведения, связанные с финансовой деятельностью медицинского учреждения, предлагая медикам откупиться.

Собственно, поводом для проведения совместной операции послужило заявление в управление криминальной полиции областного ДП от сотрудника одного из медучреждений о том, что неизвестные лица вымогали у него около 32 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за вымогательство в особо крупном размере.      

По информации заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области полковника полиции Курманбека Сахова, для раскрытия преступления из числа сотрудников УКП ДП Туркестанской области и ДКНБ РК по Туркестанской области была создана специальная группа и проведен комплекс неотложных следственных действий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе города Жетысай при передаче денег в крупном размере задержали подозреваемого. Им оказался  житель Жетысая. В качестве вещественного доказательства у задержанного изъяли 32 млн тенге.

При проведении дальнейших следственных действий возле одного из заведений Шымкента оперативники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержали второго подозреваемого - жителя Мактаральского района.

В отношении задержанных проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС.

 

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