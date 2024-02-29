Вымогателя задержали в Жетысу

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Жетысуские полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали подозреваемого в вымогательстве денег у своего знакомого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

– Оперативными работниками задержан житель областного центра, который путем шантажа, вымогал у своего знакомого 400 тысяч тенге. В ходе разбирательства установлено, что он ранее систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег. Потом подозреваемый начал увеличивать суммы. Если ему отказывали, то в адрес потерпевшего поступали угрозы о телесных повреждениях, – рассказал начальник УБОП ДП области Жетысу Рустем Меркулов.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.