Выпавшего из лодки мужчину ищут на Иртыше в Семее

В городе Семее ведутся поиски мужчины, который выпал из лодки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Спасателям поступила информация о том, что на реке Иртыш из резиновой лодки выпал человек.

«По прибытии к месту происшествия было установлено, что мужчина 1991 года рождения вместе со своими семейными друзьями находились на острове, куда приплыли на резиновой лодке. В какой-то момент мужчина сел в лодку и уплыл без жилета», – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

В поисковых работах задействованы трое спасателей. На месте помогают 10 волонтеров.

Еще одного семейчанина спасти не удалось. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, 42-летний горожанин и его племянники пришли на протоку Семипалатинка и решили перейти на остров, чтобы порыбачить.

«В ходе перехода реки у основного русла дети начали тонуть, мужчина смог их вытолкнуть на мелководье, тем самым спас детей, но, к сожалению, сам ушел под воду», – рассказали в ведомстве.

С начала купального сезона в Семее утонули 10 человек.