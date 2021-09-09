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​Выращивают, сбывают и употребляют
Андрей Смолин

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники департамента полиции Мангистауской области уличили 53-летнего жителя города Актау в культивировании по месту жительства запрещенных растений, содержащих наркотические вещества. Установлено, что подозреваемый выращивал марихуану. Полицейские изъяли с «плантаций» горе-фермера 92 куста конопли.

– В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (незаконное культивирование наркосодержащих растений). Проводятся необходимые следственные действия. Стоит отметить, что сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности систематически проводят работу по изобличению наркодельцов, а также изъятию из оборота крупных партий наркотичес­ких средств. Мы регулярно напоминаем жителям облас­ти, что незаконное выращивание и посев наркотиков предусматривают уголовную ответственность, – говорит руководитель пресс-службы департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибадуллаева.

Недавно сотрудники департамента полиции Мангис­тауской области совмест­но с коллегами из Алматы задержали в южной столице и 42-летнего мужчину, находящегося в розыске с 2006 года по подозрению в сбыте нар­котических средств в особо крупном размере.

В 2004 году вышеуказанный гражданин по предварительной договоренности продал более 30 кг марихуаны. При проведении обыска у подозреваемого были изъяты 7 мешков и 1 полиэтиленовый пакет марихуаны общим весом более 74 кг. Тогда подоз­реваемый скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении и был объявлен в розыск.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. В отношении подозреваемого, как сообщают в департаменте полиции, проводится досудебное расследование.

А тем временем сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции задержали еще одного жителя Актау за сбыт марихуаны. В ходе обыска у гражданина изъяты сверток с наркотическим средством весом 6,23 г, пластиковая бутылка для курения марихуаны, а также револьвер марки «Дан Вессон» с 4 патронами и нож марки «Смит Вессон».

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297, а также части 1 статьи 287 УК РК. За незаконное хранение наркотических средств гражданину грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, столько же «светит» за незаконное ношение оружия.

Всего в нынешнем году сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области выявили 391 наркоправонарушение. В их числе – хранение и сбыт в крупном и особо крупном размере, организация ОПГ, легализация доходов от сбыта запрещенных веществ, организация и содержание наркопритона, а также пропаганда наркотиков и склонение лиц к их употреблению. Из незаконного оборота, помимо марихуаны, сотрудники правоохранительных органов изымают героин, гашиш и опий. Кроме этого, за указанный период полицейские изъяли свыше 1,6 кг синтетических наркотиков.

– Выявлено и уничтожено более 600 граффити-надписей в общественных мес­тах города Актау со ссылками на интернет-магазины в мессенд­жере Telegram по рекламе и продаже наркотиков. В ходе интернет-мониторинга выявлено 45 сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств. Просим граждан при наличии информации о фактах незаконного оборота наркотических средств, а также граффити-надписей или рекламы наркотиков в общественных местах незамедлительно сообщать в полицию, – резюмировала Айгерим Ибадуллаева. 

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