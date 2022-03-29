Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, будет ли в Казахстане резкий рост цен на автомобили, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Меня интересуют отечественные автомобили, поэтому мы сейчас все меры принимаем, для того чтобы цены на них были стабильные. На казахстанские автомобили пока мы такой большой рост цен не планируем. Но цены каждый день меняются, нужно сказать, цены каждый день скачут, поэтому сложно сказать, какая цена будет завтра. Но по многим позициям идет тенденция даже к снижению», – сообщил глава МИИР РК.

Он добавил, что по программе льготного автокредитования под 4% машины будут кредитоваться до 10 млн тенге. Но участники имеет право покупать машину и дороже, но разницу они будут доплачивать из собственных средств.

«До конца апреля, я думаю, мы уже решение примем, уже будет льготное кредитование под 4%», – заявил министр.