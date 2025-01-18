Вырубка дубов в Алматы: возбуждено уголовное дело

Эти деревья входят в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, передает Kazpravda.kz

Фото: Сибирский оазис

Специалистами управления экологии и окружающей среды города Алматы установлен факт вырубки деревьев в Турксибском районе.

В ходе выездного обследования с участием представителей департамента по управлению земельными ресурсами, департамента полиции, акимата Турксибского района подтвержден факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет (составлен акт обследования зеленых насаждений с указанием породного состава, возраста и диаметра ствола).

Специалистами установлено, что данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

По данному факту департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

Согласно требованиям Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, в случае незаконной вырубки (порубки), уничтожения зеленых насаждений, занесенных в Перечень, производится компенсационная посадка зеленых насаждений того же вида (подвида) в стократном размере и предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 Уголовного кодекса РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников», в рамках которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам, либо арест с конфискацией имущества.

Следует отметить, что управление как уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных», утвержденный постановлением правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034.

Дело находится на контроле департамента полиции и управления экологии и окружающей среды г. Алматы.