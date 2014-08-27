Вышла в свет книга К. Токаева "Размышления в ООН"

Общество
Всеволод СЕРГЕЕВ
Reflections at the United Nations ("Размышления в ООН") – так называется новый труд спикера Сената К. Токаева. Само название этой объемной книги (более 800 страниц) отражает ее содержание. В книге собраны основные выступления К. Токаева на английском, французском, русском и китайском языках, а также его статьи и интервью в качестве заместителя генерального сек­ретаря ООН, генерального директора Женевского отделения ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению.

В своих трудах К. Токаев размышляет об особенностях многогранной деятельности Женевского отделения ООН, являющегося глобальным конференционным центром. Здесь проводится около 70% всех мероприятий в рамках ООН, потому не случайно Женеву называют "столицей миростроительства".

"В историю Женевского отделения ООН (с 1947 по 1957 год оно называлось Европейским отделением ООН) решением генерального секретаря ООН Пан Ги Муна была вписана новая страница: этот важный офис, занимаю­щийся обеспечением мероприятий глобального масштаба, впервые возглавил представитель Азии. До 2011 года такой чести, за исключением одного американца в 1952 году, удостаивались только европейцы", – подчеркивает в предисловии к книге К. Токаев.

В книге раскрывается уникальная роль Женевы как центра мировой дип­ломатии, повествуется об интересной истории возникновения штаб-квартиры Женевского отделения ООН – Дворца Наций.

"Глава Женевского отделения ООН совмещает в себе многочисленные функции и полномочия ООН, преду­с­мотренные ее уставом, который является основой и олицетворением всего международного права. Поэтому к каждому слову генерального директора предъявляются повышенные требования со стороны политиков, дипломатов, ученых, журналистов и представителей неправительственного сектора. Выступления личного представителя генерального секретаря ООН должны учитывать сложнейшую палитру современных международных отношений со всеми их противоречиями и нюансами, призывать к миру, согласию, диалогу, терпимости и компромиссу", – отмечает в своей книге известный казахстанский дипломат.

В книгу включены инте­ресные фотографии, наглядно демонстрирующие напряженную работу К. Токаева в Женеве на посту заместителя генерального секретаря ООН. Новый фолиант, несомненно, вызовет живой интерес у дип­ломатов, сотрудников международных организаций и молодых специалистов.

