Вышли первый тизер и постер «Дьявол носит Prada 2»

Кино
139

Продолжение расскажет историю Миранды Пристли, которая «борется за выживание и место под солнцем» печатной версии журнала «Подиум»

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

20th Century выпустила первый тизер «Дьявол носит Prada 2 (The Devil Wears Prada 2). Продолжение, в котором помимо всех прочих, появится и Леди Гага, ожидается в прокате с 1 мая 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kanobu.ru

В сиквеле, события которого разворачиваются спустя 20 лет после оригинального фильма, вновь появятся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним также присоединятся новые звёзды: Кеннет Брана, Люси Лью, Джастин Теру, Б.Дж. Новак, Симон Эшли и другие.

Режиссёром проекта вновь выступает Дэвид Фрэнкел, снявший первую часть, а над сценарием работает Алин Брош МакКенна, автор оригинального фильма.

#фильм #тизер #Prada #Энн Хэтэуэй #Мерил Стрип

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Возвращение к истокам
Шанс вернуться домой
Реки готовят к паводку
Стартуют крупные агропроекты
На защите экосистемы
Сохранить город чистым и зеленым
Эффективность, доказанная на деле
Трезвость – еще и свобода
У истоков вечной дружбы
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Цена молчания слишком высока
Новые горизонты машиностроения
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Еще четыре золота!
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Казахстанские кинодеятели приняли участие в форуме креативщ…
Аида Балаева прокомментировала текущую ситуацию в сфере оте…
Казахстанская анимация имеет потенциал выхода на зарубежные…
Мюзикл с участием кинозвезд сняли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]