Продолжение расскажет историю Миранды Пристли, которая «борется за выживание и место под солнцем» печатной версии журнала «Подиум»

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

20th Century выпустила первый тизер «Дьявол носит Prada 2 (The Devil Wears Prada 2). Продолжение, в котором помимо всех прочих, появится и Леди Гага, ожидается в прокате с 1 мая 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kanobu.ru

В сиквеле, события которого разворачиваются спустя 20 лет после оригинального фильма, вновь появятся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним также присоединятся новые звёзды: Кеннет Брана, Люси Лью, Джастин Теру, Б.Дж. Новак, Симон Эшли и другие.

Режиссёром проекта вновь выступает Дэвид Фрэнкел, снявший первую часть, а над сценарием работает Алин Брош МакКенна, автор оригинального фильма.