Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности

– В конце декабря исполнилось 93 года со дня образования военного пограничного вуза. Какие наиболее важные моменты его становления Вы могли бы отметить?

– Наш прославленный пограничный вуз начинает свою историю в 1931 году, когда в пригороде Харькова решением коллегии Объединенного государственного политического управления СССР была открыта школа Пограничной охраны и войск. В апреле 1938-го она была перепрофилирована в Харьковское военное училище пограничных и внутренних войск НКВД со сроком обучения два года. В августе 1944 года на основании решения НКВД СССР училище было передислоцировано в Алма-Ату. А в 1992-м переименовано в Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КНБ РК имени Феликса Дзержинского.

Мы с гордостью отмечаем, что 44 выпускника нашего вуза стали героя­ми Советского Союза, один удостоен этого высокого звания дважды, а пятеро стали героями Российской Федерации. Более десяти выпускников возглавили военные вузы, есть и выпускники-генералы, которые возглавили руководство пограничными ведомствами на постсоветском пространстве.

В июле 1999 года училище было преоб­разовано в Военный институт КНБ РК с непосредственным подчинением председателю КНБ. В 2011-м указом Президента Казахстана институт преобразован в Пограничную академию КНБ. Именно в этот период образован диссертационный совет, в академию были приглашены известные военные ученые-пограничники из России и Украины. В результате десятки генералов и офицеров защитили кандидатские и докторские диссертации. Из семи докторов военных наук в Казахстане пятеро защитили диссертации в нашем вузе.

– В ходе дальнейшего развития вуз был переименован в Академию пограничной службы КНБ, а позже вновь в Пограничную академию КНБ. С чем связаны столь частые переименования?

– Все названия вуза соответствуют определенному историческому периоду. Начиная со времен СССР постоянно шел поиск оптимальной структуры, видов и способов обеспечения защиты и охраны государственной границы, приоритетности военной или оперативной составляющей. Менялись с этой целью и название пограничного вуза, и его подчинение различным государственным структурам. Это нормальный исторический опыт.

Если брать период суверенного развития Республики Казахстан, переход пограничников в ведомство Министерства обороны был обусловлен приоритетами военной составляющей. Сейчас, по мнению экспертов и ученых, название нашего вуза и его подчиненность непосредственно председателю Комитета национальной безопасности полностью соответствуют вызовам и требованиям в области образовательной деятельности.

– Чему отдается приоритет в подготовке защитников государственной границы?

– В своем Послании Глава государства отметил: «Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности».

Руководство, ученые и весь кадровый состав нашего вуза должны соответствовать высокому уровню требований, установленных Главой государства, а также требованиям председателя КНБ в области образовательной деятельности и подготовки высококвалифицированных кадров. Исходя из этого, разработана и утверждена Программа развития вуза. В процесс обучения внедрены новые модели компетенций выпускников бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Это в свою очередь потребовало коренного пересмотра и обновления всех учебных программ и планов.

– В чем Вы видите стратегию совре­менного развития академии?

– Для достижения поставленных задач использовано новое видение стратегического развития академии на основе такого метода стратегического планирования, как SWOT-анализ, заключающегося в выявлении и анализе факторов внутренней и внешней среды в нашем вузе в сфере образовательной деятельности. Это позволило определить новые вызовы в сфере подготовки высококвалифицированных кадров.

Например, рассмотрены такие вопросы, как основная цель компетентностной подготовки курсантов и офицеров на современном этапе развития отечественного образования и науки, суть и содержание важнейшего принципа обучения, ориентированного на результат, компетенции курсантов и офицеров. Аналогичный анализ был сделан по магистрантам и докторантам, он высветил болевые точки в образовательной системе академии.

Когда мы определились с тем, какие основные компетенции наиболее востребованы в практической службе, возник закономерный вопрос, какие кафедры или дисциплины и в каком объеме будут формировать эти компетенции. Сразу оговорюсь, что эта масштабная и многовекторная работа еще не завершена, так как процесс оптимизации организационно-штатной структуры требует и времени, и, соответственно, решения большого объема материальных и кад­ровых вопросов.

Отдельно стоял вопрос строительства современных зданий, помещений и технического оборудования, замены старых сис­тем водоснабжения и отоп­ления, чем мы сейчас активно заняты. Естественно, особо важным остается вопрос высокого уровня преподавателей. В этом плане нами разработана и внедряется методика математической оценки их деятельности. Стало очевидным, что все можно оцифровать! Персонализация и цифровизация оценки их работы – наша главная задача по повышению эффективности и качества обучения.

– Очевидно, что, как и все организации высшего образования, проходящие транс­формацию с учетом современных требований, Пограничная академия уверенно идет по пути коренных улучшений своей деятельности.

– Безусловно, в перспективе Пограничная академия КНБ должна стать высшим военно-учебным заведением нового типа с квалифицированным научно-педагогическим составом, современной социальной инфраструктурой, учебной и материально-технической базой. Для этого необходимы развитие и коренное улучшение образовательного ресурса академии, решение таких задач, как воспроизводство и распространение передовых знаний, интеграция научных исследований и практической деятельности специалистов-профессионалов, обладающих инновационным типом мышления, владеющих современными технологиями.

Командование и профессорско-преподавательский состав академии готовы выполнить все поставленные перед нами задачи по подготовке высококвалифицированных офицеров-патриотов, обладающих необходимыми профессио­нальными компетенциями и морально-нравственными качествами. Для реализации задач осуществляется коренная модернизация управленческой, образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности на основе совершенствования образовательной, материально-технической и социально-культурной инфраструктуры.