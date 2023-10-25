Высокая оценка Общество 25 октября 2023 г. 6:00 1510 Александр Бри Накануне Дня Республики Государственный советник Ерлан Карин вручил госнаграды. фото с сайта акорды Награды были вручены ряду членов Национального курултая, Совета по молодежной политике при Президенте, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Так, орденом «Барыс» III степени награжден заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, член Национального курултая Ислам Байрамуков. Орденом «Парасат» награждены члены Национального курултая при Президенте РК: доктор медицинских наук, председатель правления ОО «Республиканская медицинская палата» Максут Кульжанов, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кылышбай Бисенов, писатель, член Союза писателей Казахстана Сауле Досжанова, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева. Орденом «Құрмет» награждены члены Национального курултая: председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова; члены Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО: генеральный секретарь национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Алия Байсабаева, член Национального комитета по всемирному наследию Элина Мальцева, заместитель председателя Национального комитета по нематериальному культурному наследию Рустам Музафаров, председатель Казахстанского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» Роман Ященко, архитектор-реставратор, старший научный сотрудник ТОО «RUTRUM» Людмила Дубровская. Медалью «Ерен еңбегi үшiн» награждены члены Совета по молодежной политике при Президенте РК – депутат Мажилиса Парламента Динара Наумова и заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Адиль Кусманов. Ерлан Карин отметил, что государственные награды символизируют высокую оценку трудовых заслуг граждан со стороны государства и общества. Он поздравил награжденных с Днем Республики, который с прошлого года вновь стал главным национальным праздником страны. #награждение #госнаграды #День Республики