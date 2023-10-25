Высокая оценка

Общество
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Александр Бри

Накануне Дня Республики Государственный советник Ерлан Карин вручил госнаграды.

фото с сайта акорды

Награды были вручены ряду членов Национального курултая, Совета по молодежной политике при Президенте, Нацио­нальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Так, орденом «Барыс» III степени награжден заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, член Национального курултая Ислам Байрамуков.

Орденом «Парасат» награж­дены члены Национального курултая при Президенте РК: доктор медицинских наук, председатель правления ОО «Республиканская медицинская палата» Максут Кульжанов, доктор техничес­ких наук, профессор, академик Национальной академии наук Кылышбай Бисенов, писатель, член Союза писателей Казах­стана Сауле Досжанова, президент Гражданского альянса Казах­стана Бану Нургазиева.

Орденом «Құрмет» награж­дены члены Национального курултая: председатель Респуб­ликанской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев, председатель Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова; члены Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО: генеральный секретарь на­циональной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Алия Байсабаева, член Национального комитета по всемирному наследию Элина Мальцева, заместитель председателя Национального комитета по нематериальному культурному наследию Рус­там Музафаров, председатель Казах­станского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» Роман Ященко, архитектор-реставратор, старший научный сотрудник ТОО «RUTRUM» Людмила Дубровская.

Медалью «Ерен еңбегi үшiн» награждены члены Совета по молодежной политике при Президенте РК – депутат Мажилиса Парламента Динара Наумова и заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Адиль Кусманов.

Ерлан Карин отметил, что государственные награды символизируют высокую оценку трудовых заслуг граждан со стороны государства и общест­ва. Он поздравил награж­денных с Днем Республики, который с прошлого года вновь стал главным национальным праздником страны.

#награждение #госнаграды #День Республики

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