​Высокая ответственность и доверие

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Владимир Осипов

В контексте обеспечения прав человека министр озвучил приоритеты и задачи Казахстана в этой сфере. В частности, Кайрат Абдрахманов привлек внимание участников заседания к проходящему в Казахстане процессу дальнейшей демократизации государства и общества, основанному на Обращении Президента по вопросам перераспределения властных полномочий и Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Министр информировал делегатов о деятельности Рабочей группы по разработке предложений к конституционной реформе и подчеркнул, что инициируемая Главой государства передача час­ти президентских полномочий Парламенту и Правительству призвана стать «серьезным шагом в повышении эффективности системы государственного управления Казахстана и ее адаптации к требованиям нового времени».

«Поощрение и эффективная защита прав человека невозможны без обеспечения мира, безопасности и развития. Эти три опоры, на которых основана деятельность ООН, тесно взаимосвязаны и взаимно укрепляют друг друга», – подчеркнул министр.

В связи c этим, как отметил Кайрат Абдрахманов, «избрание в Совет Безопасности ООН рассматривается нами как высокая ответственность и доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике, к казахстанским инициативам и предложениям по укреплению роли ООН в обеспечении мира и безопасности на планете».

2 марта наша страна отмечает 25-летие своего присоединения к семье Объединенных Наций. Казахстан привержен задачам поступательной демократизации, ратифицировал основные универсальные документы в области прав человека и постоянно работает над внедрением их положений в национальное законодательство. Кроме того, было отмечено, что Казахстан продолжит вносить свой практический вклад в достижение глобального устойчивого развития.

В ходе состоявшегося в тот же день выступления на Конференции по разоружению Кайрат Абдрахманов изложил позицию Казахстана по актуальным вопросам повестки дня и подчеркнул, что данный форум обладает неоспоримым потенциалом для того, чтобы внести серьезный вклад в процесс разоружения.

В рамках визита министр провел ряд двусторонних встреч, в том числе с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, генеральным директором Отделения ООН в Женеве Михаэлем Мёллером, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Кристианом Фриис Бахом, генеральным директором Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

На встрече со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой собеседники обсудили ход проходящих в эти дни Женевских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Стороны отметили востребованность Астанинского процесса как конкретного вклада в установление мира в Сирии и регионе.

Кайрат Абдрахманов также провел целый ряд двусторонних встреч с коллегами из различных государств, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Швеции, Украины, Испании, Монголии, Венгрии, Латвии, Бельгии, Словении, Непала, Австралии, Албании, заместителем министра иностранных дел Уругвая и Кипра. 

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