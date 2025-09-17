Ключевые ориентиры развития Костанайской области, связанные с задачами, поставленными Президентом в Послании народу, обсуждены на заседании акимата под председательством акима региона Кумара Аксакалова. Как отмечалось в ходе мероприятия, особое внимание в этом программном документе Глава государства уделил проектам в ведущих секторах экономики, в частности, в обрабатывающей промышленности, где за пять лет валовая добавленная стои­мость удвоилась, достигнув почти 17 трлн тенге.

В структуре ВВП доля обрабатывающего сектора сос­тавила 12,4%. И сейчас, как заявил Касым-Жомарт Токаев, пришло время придать данной сфере новый импульс.

В Костанайской области, признанной одним из лидеров в сфере машиностроения, намерены и дальше развивать потенциал автомобилестрое­ния. Вот-вот будет введен в строй завод полного цикла по выпуску легковых автомобилей KIA, на осуществление которого корейская компания направила 131,5 млрд тенге. Предполагается, что ежегодно с конвейера предприятия будут сходить 70 тыс. автомашин.

Запуск серийного производства запланирован на октябрь текущего года. Оно будет высокотехнологичным, с использованием самых современных технологий. В процессе сборки легковых авто задействуют 67 роботов, что обеспечит высокий уровень автоматизации и роботизации.

Вместе с тем актуальным становится вопрос обеспечения производства необходимыми комплектующими. Ведь наряду с увеличением объемов выпуска автомобилей Правительством республики перед автопроизводителями ставится задача по увеличению доли казахстанского содержания и поэтапной локализации производств.

В этих целях в Костанае ведется строительство локализационного центра по выпуску автокомпонентов для легковых автомобилей, который займет площадь 30 тыс. кв. м. Проект­ная мощность структуры сос­тавит 60 тыс. комплектующих изделий в год.

– Планируется локализовать выпуск автокомпонентов, которые будут поставляться прежде всего для конвейеров нового завода KIA. Это сиденья, системы отвода выхлопных газов (глушители), плас­тиковые элементы кузова, электрические жгуты. Таким образом в Костанайском регио­не сформируется современный машиностроительный клас­тер полного цикла, – пояс­нил региональный директор АО «НК «Kazakh Invest»

Даурен Ниязбаев.

Еще один важный для региона проект – строительство завода по выпуску главных передач ведущих мостов. ТОО «KamLit KZ» инвестирует в него 82,5 млрд тенге. Ежегодно предприятие будет собирать 74 тыс. штук главных передач для грузовой техники. Параллельно компанией осуществляется проект по углублению локализации производства балок ведущих мостов. Стоимость проекта – 78 млрд тенге, производственная мощность – 74 тыс. единиц изделий в год.

Особый акцент в своем Пос­лании Президент сделал также на необходимости развития горно-металлургического комп­лекса. В этой сфере в Костанайской области претворяются в жизнь два крупных капиталоемких проекта с общей суммой инвестиций 1,4 трлн тенге. Один из них связан со строительством завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) на базе АО «ССГПО» стоимостью 532 млрд тенге. Проект будет осуществлен на основе технологии Midrex, которая сегодня обеспечивает 70% мирового производства железа прямого восстановления. Железо будут получать с помощью природного газа без использования доменных печей, угля и кокса, то есть без огромных сырьевых и энергетических затрат. Этот проект входит в число топ-17 прорывных проектов республики в приоритетных отраслях. После ввода завода в строй и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в бюджет предприятия составят 32 млрд тенге. Объе­мы производства в обрабатывающей промышленности увеличатся на 9,2%.

Второй проект – строительство завода глинозема мощностью до 2 млн тонн в год. Китайская компания планирует инвестировать в него 864 млрд тенге.

Кроме того, в Костанайской области прорабатывается возможность создания газохимического комплекса стоимостью три – шесть миллиардов долларов, производственная мощность которого достигнет пяти миллионов тонн химической продукции в год. В настоящее время ведутся предпроектные работы.

Большое внимание в своем Послании Президент уделил и современным технологиям. Глава государства отметил, что потенциал искусственного интеллекта нужно использовать активно, применяя ноу-хау во всех отраслях. Для Костанайской области, хлебной житницы страны, это касается преж­де всего сельского хозяйства.

– Мировой опыт показывает, что те страны, которые используют современные технологии в сельском хозяйстве, достигли очень больших результатов. И нам необходимо последовать их примеру. В первую очередь мы должны получить результаты от внедрения цифровизации в АПК. Пока же у нас таких примеров крайне мало, – констатировал в ходе совещания аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Куда активнее искусственный интеллект внедряют в учреждениях образования региона. К примеру, для уменьшения разрыва в качестве знаний между городом и селом в регионе внедряется проект развития малокомплектных школ. Инициатива предусматривает повышение квалификации педагогов, наставничество, обмен опытом и внедрение современных подходов с акцентом на укрепление профессиональных компетенций педагогов в условиях ограниченных ресурсов с использованием ИИ. В проекте участвуют 84 малокомплектные школы.

– В текущем учебном году планируется запуск трех пилотных проектов по внед­рению решений на основе искусственного интеллекта. Первый – использование ИИ для изучения казахского языка в школах с русским языком обучения, который будет реализован в трех организациях образования Лисаковска. Второй – внедрение комплексной системы обучения точечной диагностики и устранения пробелов знаний Tester.kz. Этот проект будет запущен в 11 школах Сарыкольского района. Третий проект – Al Mektep. Он предусматривает внедрение совместно с АО «Казахтелеком» искусственного интеллекта для обеспечения безопасных условий в организациях образования. Пилотной станет школа Рудного,– рассказала директор методического центра информатизации и оценки качества образования управления образования акимата Костанайской области Ольга Козлюк.

В следующем году в Костанайской области стартует платформа профориентации «Болашақ мамандары» с использованием ИИ. Она поможет школьникам выбрать профессию исходя из их интересов и способностей. Результаты апробации станут основой для масштабирования во всех школах региона.

В перспективе планируется реорганизация Костанайского индустриально-педагогического колледжа в Костанайский IT-колледж, что позволит существенно расширить подготовку специалистов в области информационных технологий и широко внедрять ИИ в сфере технического и профессионального образования.