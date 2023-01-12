Высокий уровень грунтовых вод стал причиной конфликта между акиматом и жителями поселка Атамекен

Общество
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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Вот уже 16 лет сельчане борются с проблемой подвальных и погребных подтоплений.

Раньше в этой местности была установлена дренажная система. Сейчас она обветшала и не работает, а современные насосы вопроса не решают. В итоге дома сельчан приходят в негодность: рушатся фундаменты, образуется плесень на стенах.

Пенсионеру Жалгасу Тлекбаеву почти 90 лет. Около двадцати из них он борется с подземными водами. Раньше, рассказывает аксакал, заказывал откачку за свой счет. Сейчас пенсии не хватает даже на проживание. Приходится справляться своими силами.

В его доме под полом скапливается вода, черпает ее ежедневно. Пенсионер жалуется: мол, жить осталось не так много, сил уже не хватает. А не избавляться от воды нельзя, поскольку та издает ужасный запах. Появляется плесень, разрушается фундамент.

– Вода прямо под полом собирается. Пробовали пригонять специальную технику, но почему-то после автоматизированной откачки она возвращается еще быстрее... А так, соберу несколько ведер, вылью. На следующий день – еще. Только вот дома сыро. Мне скоро 90 лет, но деваться некуда, – признается аксакал.

Жители поселка рассказывают: вода в их дворах не уходит ни зимой, ни летом. В период дождей ее становится больше, а летом приходит время болот. Проблема, говорят люди, существует давно. Но за последний год ее масштабы увеличились. Сельчане уверены: проделки матушки-природы напрямую связаны с человеческой халатностью.

– Раньше эта проблема тоже существовала, но воды было намного меньше. В этом году в поселке построили новую поликлинику. Раньше там, где она сейчас стоит, был арык, и большая часть воды стекала в него и не беспокоила жителей так сильно. После строи­тельства больницы приехала большая грузовая машина, разрушила дорогу. Построенный арык перекрыли. И куда теперь воде уходить? Вот она сюда и идет, – говорит жительница Атамекена Нурсулу Кошербаева.

Сельчане заявляют, что не раз поднимали этот вопрос в местной администрации. И акимат даже установил небольшой насос по откачке воды. Вот только работает он через день и эффекта почти не приносит. Люди настаивают: в поселке нужна полноценная дренажная система. В советское время она действовала, и проблем не было.

– Она прекратила существование с 2019 года. Почему, не понимаю, нельзя по старым схемам восстановить все то, что было поломано? Мы не единственные люди, которые живут в местности с высоким уровнем подземных вод. В большинстве же случаев эту проблему решают. Не понимаем, почему наши просьбы остаются неуслышанными, – сокрушается житель поселка Муратбай Оразов.

Помимо сточных вод, местные жители недовольны отсутствием асфальта на улицах. Поселку уже больше 20 лет, с каждым годом домов в нем становится все больше, но о благоустройстве территории администрация почему-то не думает.

– После дождей ездить здесь на машине становится невозможно, не говоря уже о том, что пешеходам пройти нельзя. Даже резиновые сапоги не помогут. Дороги размыты, вода со всего поселка стекает к нам, на улицу Коктем, – жалуется жительница поселка Токтагуль Утемуратова.

В акимате сообщили, что воп­рос строительства дорог внутри поселка стоит на повестке дня. Уже запланировано асфальтирование одиннадцати улиц. Создан специальный проект. О проблеме с подземными водами в администрации также знают и заверяют, что делают все возможное. Так, в ближайшее время здесь планируют увеличить число насосов по откачке.

– В связи с недавним повышением уровня и объема подземных вод мощности ранее установленных насосов не хватает. В связи с этим мы купим за счет бюджета поселка большой насос, установим его в течение месяца и будем работать над уменьшением уровня воды. Процесс начался, – говорит аким села Атамекен Ерлан Кайнаров.

Глава поселка заверил, что в течение месяца вопрос по откачке вод будет решен. Работы по установке дополнительных насосов уже начаты, подрядчик найден. Сельчане, привыкшие к пустым обещаниям, надежду тем не менее не теряют. Но предупреж­дают: если насосы не помогут, весной они организуют митинг.

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