Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт

Реконструкцию легендарного катка планируют завершить за два года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство объявило о масштабной модернизации одной из главных достопримечательностей Алматы - высокогорного катка «Медеу», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

На территории катка установлены ограждения и работает спецтехника, правда пока только днем. Вечером каток работает в обычном режиме.

«Реконструкция будет проводиться в рамках EPC контракта, когда один подрядчик проводит всю работу под ключ: разработка проекта и реализация. Подрядчик будет определен открытым конкурсом в соответствии с законодательством. Потом он разработает проект. Проект должен пройти госэкспертизу. По итогам госэкспертизы станет ясна стоимость, детали», – рассказал официальный представитель проектного офиса акимата Алматы Ерден Турысбеков.

Комплекс «Медеу» в последний раз модернизировали в 2008 году. После на катке ничего не меняли. После реконструкции на территории будут проложены новые прогулочные аллеи и маршруты. Также полностью обновят инженерные сети и систему охлаждения ледового покрытия. При этом специалисты обещают сохранить архитектурный облик «Медеу».

«Что касается инженерных сетей, все приходит в негодность. Также я хотела обратить внимание: чтобы избежать больших очередей, необходимо сделать электронные очереди. Все завязать на искусственный интеллект. Сделать закрытые зоны для круглогодичного использования, элементы цифрового искусства. Световые проекции, инсталляции, привлекающие молодежь, использовать умное освещение, энергосберегающую систему», – рассказала архитектор Гульмира Урбисинова.

По плану реконструкция продлится два года. Стоимость проекта чиновники определят по результатам государственной экспертизы. Но капитальный ремонт начнут за счет местного бюджета.