Высокопоставленный полицейский Астаны попался на взятке
Лаура Тусупбекова
В получении взятки в значительном размере изобличен руководитель следственного отдела управления внутренних дел района Есиль ДВД Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.
Как отмечается в сообщении, 6 сентября департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Астане в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен в коррупции руководитель следственного отдела УВД района Есиль ДВД Астаны, капитан полиции.
Он подозревается в получении взятки в размере 300 000 тенге через посредника – своего подчиненного – за прекращение зарегистрированного уголовного дела.
В связи с полным признанием вины подозреваемые не задерживались.