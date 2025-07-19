Выставка начала свою работу в Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: МКИ РК

В экспозиции собраны произведения художников, которые внесли значительный вклад в развитие искусства и оставили яркий след в культурной жизни страны.

Выставка объединяет творцов разных поколений, чья профессиональная деятельность пришлась на ключевой период формирования казахстанской школы изобразительного искусства XX века. Среди них: Николай Хлудов, Валентин Антощенко-Оленев, Валерий Каптерев, Татьяна Глебова и другие.

Николай Хлудов приехал в Казахстан в конце ХІХ века, блогадаря ему в стране получила распространение реалистическая школа живописи. Художник много пушешествовал, делая зарисовки жизни и быта, на основе которых были созданы его живописные произведения.

В изобразительном искусстве Казахстана значительное место занимает творчество Народного художника КазССР Молдахмета Кенбаева. Он принадлежит к поколению первых казахских художников, получивших академическое художественное

образование за пределами республики.

Народный художник Хакимжан Наурызбаев – основоположник национальной скульптуры. Он создал портретную галерею деятелей культуры, запечатлел образы героев труда.

Валентин Антощенко-Оленев – один из крупнейших графиков республики, художник большого таланта. Творчество его разнообразно по жанрам, тематике, настроению. Излюбленной техникой его работ является черно-белая линогравюра, в которой автору удалось мастерски передать различные сюжеты.

Эта выставка не только дань уважения творцам, но и возможность заново взглянуть на эпоху их глазами. Их наследие остаётся живым, продолжая вдохновлять, пробуждать память и чувства, напоминая о главном – человеке в бескрайнем мире времени и пространства. Экспозиция продлится до 18 августа 2025 года.