В музее искусств откроется персональная выставка «Наследие Великой Степи»

Фото: Минкультуры РК

Aruhan известна своими новыми подходами в войлочном искусстве, она использует этот древний материал, чтобы рассказать о богатом наследии Великой Степи. Центральное место в творчестве художницы занимает национальный казахский ковер — символ культурного наследия и духовной силы, который углубляет связь с традициями предков.

Посетители смогут прикоснуться к уникальному миру казахского искусства и ощутить, как прошлое и настоящее соединяются, вдохновляя на новые открытия и размышления.

Экспозиция продлится до 24 ноября 2024 года.