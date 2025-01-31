Выставка о композиторе Иване Коцыке открылась в Петропавловске

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От Ченстохова до Петропавловска

Организаторами выставки выс­тупили музей и Северо-Казахстанский областной польский культурный центр «Коперник», а также учащиеся польского отделения Петропавловской средней школы-комплекса национального возрождения № 17.

– Мы открываем выставку, посвященную одаренному композитору, музыканту и педагогу, который волею судьбы в начале 1920-х годов оказался в Петропавловске. Иван Коцык очень много сделал для сохранения и популяризации творчества казахского народа, – отметил заместитель директора Северо-Казахстанского музейного объединения Еркен Шакенов.

Руководитель польского культурного центра «Коперник» Валентина Корнева несколько лет исследовала биографию Коцыка и сообщила удивительные подробности его жизни.

Иван Васильевич Коцык родился в 1891 году в польском городе Ченстохова, входившем тогда в состав Российской империи. Окончил Варшавское духовное училище, затем был принят для обучения к известному в Варшаве композитору и хормейстеру, который за два года прошел с Иваном теорию, гармонию, обучил его игре на скрипке, привил навыки хормейстера. Экзаменом стал концерт, на котором в марте 1908 года Ивану пришлось дирижировать хором в 150 человек перед служащими Варшавы.

Дальнейшая учеба в среднем учебном заведении и в духовной семинарии сопровождалась изу­чением музыки, игрой в симфоническом оркестре и сочинением песен для хора.

Первую мировую войну Иван Коцык провел в плену у немцев. В конце 1918 года поступил в Воронежский университет (юридичес­кий факультет) и окончил первый курс. Семейные обстоятельства заставили бросить учебу.

С 1923 года Иван Коцык живет в Петропавловске, в который приехал по просьбе брата Николая. Здесь 8 декабря 1924 года у Ивана Васильевича и его супруги Елены Григорьевны родился второй ребенок – дочь Лариса.

В Петропавловске Иван Коцык работал преподавателем пения и теории музыки в Казахском педагогическом техникуме, который возглавлял Жумагали Тлеулин, один из видных деятелей «Алаш». Здесь Иван Коцык занялся изучением казахского фольклора, организовал первый в истории Казахстана национальный хор и ввел многоголосое пение. Издал сборник «50 песен казахского народа: песни степей». В действительности песен, собранных Коцыком в северной час­ти Казахстана, было гораздо больше. В репертуаре хора было более 100 песен. Слава о многоголосном хоре, состоящем из музыкально одаренных представителей казахской молодежи, гремела по всему Казахстану.

От традиционных мелодий – к хоровым произведениям

«Я заинтересовался казахскими песнями, – писал Иван Васильевич, – стал собирать и записывать их, организовал первый в истории Казахстана казахский хор из 60 человек».

27 ноября 1928 года хор Коцыка по приглашению Ныгмета Нурмакова приехал в Москву. Выступ­ление хора в Кремле явилось началом его московских гастролей, прошедших с грандиозным успехом. Став знаменитым буквально на следующее утро, хоровой коллектив пел в клубах фабрики «Красная роза», Московского военного гарнизона, Комсомола Москвы и МГУ. Особым успехом пользовались песни «Елимай» и «Ара-рай». Состоялась запись хора на киностудии документальных фильмов и радиостанции имени Коминтерна.

Самым ярким и памятным стало выступление в Академии художественных наук. В зале присутствовали Анатолий Луначарский и Надежда Крупская. Для Москвы хор из далекого Петропавловска стал удивительным открытием. Это был первый показ достижений хорового казахского искусства в составе Советского Союза.

Иван Коцык не только организовал репетиции, но и занялся гармонизацией казахских народных песен, превращая традицион­ные мелодии в современные хоровые произведения, доступные для исполнения большим коллективом.

Сохранились партитуры музыкальных обработок казахских народных песен и произведений Үкілі Ыбырая (Сандыбаева) и других самородков, записанных с помощью Исы Байзакова, Куляш Байсеитовой и Жусупбека Елебекова, Мариям Егоровой, Камбара Медетова, Караходжаева, Зарапа Темирбекова – исполнителя песен Ақан Сері.

Иван Васильевич записал казахскую народную песню «Дүние-ай» для трио: фортепиано, скрипка, виолончель. Песни «Зауреш», «Женеш-ай» и «Аль-коңыр» были записаны в сопровождении фортепиано. А еще он записал казахские песни философского наполнения: «Сарыарқа», «Қанат талды», «Дудар-ай» и «Құлагер». Песня «Сырымбет» была записана для тенора, а «Қара торғай» – для сопрано.

Запись песен и переложение на ноты Коцык делал с энтузиазмом и совершенно бескорыстно. Эта его деятельность никак не финансировалась. Часто для сбора этнографического материала он отправлялся в аулы вместе с семьей. Одновременно с этой работой Иван Васильевич три года руководил большим сводным хором при Культкомиссии Губфинотдела города Петропавловска. Преподавал уроки пения в различных школах города и организовывал хоры.

И все было хорошо, пока в нояб­ре 1930 года в дом по адресу ул. Гоголевская, 7, не пришла беда: Ивана Коцыка арестовали, а поводом для ареста послужило его знакомство с представителями казахской интеллигенции Магжаном Жумабаевым и Жумагали Тлеулиным.

Исследователи биографии выдающегося хормейстера долгое время не писали о преследовании со стороны советской власти по причине дефицита документальных материалов. Не так давно кандидат исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Гюльнар Муканова опубликовала редкий фотоснимок, иллюстрирующий время жизни Ивана Коцыка в Петропавловске. На фото он запечатлен с коллегами по Казахскому педагогическому техникуму в 1925 году.

«В июне 1925 года, – пишет Гюльнар Муканова, – состоялся первый выпуск, на фото в верхнем ряду выпускники, преподаватели – сидят. Что интересно, третий слева в первом ряду – директор Казпедтехникума, также репрессированный Жумагали Тлеулин. Его изображений у потомков почти не сохранилось, снимки были изъяты при аресте. Пятый слева в первом ряду – Иван Коцык, преподаватель пения и теории музыки. Снимок хорошего качества, передает атмосферу воодушевления. Еще ничто не омрачало надежды на будущее и грандиозные планы коллектива…»

Наказание Иван Коцык отбывал на Беломорканале, откуда он был выпущен на 10 месяцев раньше срока. В автобиографии он так объяснил этот феномен: «Ударник-культурник, я вел в лагерях музыкальную работу, был дирижером хора и оркестра народных инструментов».

После нескольких лет лагерей и лишений Иван Коцык вернулся к творчеству, продолжая собирать и записывать казахские народные мелодии.

Работа Коцыка в Алма-Ате стала следующим этапом его выдающейся карьеры. В годы формирования казахского музыкального театра он вошел в состав творческой группы, создававшей первые национальные оперы. Среди его наиболее известных работ – участие в создании опер «Айман – Шолпан» и «Шуға». Музыка этих произведений воб­рала все богатство казахского фольклора, обработанного с глубоким уважением к его истокам.

Современники Ивана Коцыка, включая Ахмета Жубанова и Мухтара Ауэзова, высоко оценивали его вклад. Коцык показал, что народные мотивы могут стать основой для крупной сценичес­кой музыки, открыв дорогу к развитию национального оперного искусства.

«Музыка всех этих постановок взята всецело из богатейших запасов народных вокальных и инструментальных мелодий. Над обработкой, сюжетной увязкой и перекомпоновкой их для соз­дания увертюр, соответственно, осмысленных арий и для создания музыки балетных номеров работали талант­ливые русские композиторы Брусиловский и Коцык, которые использовали в музыкальном оформлении пьес наиболее содержательные и красочные песни, кюи (сложные мелодии) различных областей Казахстана», – так писал о создании первых казахских музыкальных пьес Мухтар Ауэзов.

В Алматы Иван Васильевич трудился заведующим литературной частью радиокомитета, выступал с казахским хором на эстраде и в театрах, в сентябре 1933-го вместе с Жуматом Шаниным приступил к созданию музыкального театра. С декабря 1934 года он становится заместителем директора по художественной части Казахской государственной филармонии. В апреле 1935 года был премирован 500 рублями и награжден грамотой Карагандинского облисполкома за проведение олимпиады по искусству.

В 1935 году республика готовилась к празднованию 15-летия советского Казахстана. Музыкальное произведение к этой дате готовил Иван Коцык. Но оно осталось неизвестно, поскольку именно в это время начались новые гонения.

Восстановить историческую справедливость

Ивана Васильевича не представили к наградам, его фамилия исчезла из всех афиш, а в 1936 году его отправили работать дирижером в Киргизский государственный музыкально-драматический театр. В дороге он заразился брюшным тифом и четыре месяца пролежал в больнице. Сразу после выписки Коцык включился в работу над музыкальной драмой «Алтын қыз». Под его руководством при театре была организована хоровая капелла. Премьера драмы «Алтын қыз» состоялась 12 мая 1937 года. Она стала первоосновой для будущей киргизской оперы.

11 января 1938 года Иван Васильевич Коцык был арестован УГБ НКВД Киргизской ССР «за шпионаж в пользу польской разведки». Обвинение строились на невнятных показаниях одного свидетеля. Под пытками Иван Васильевич Коцык подписал все, в чем его обвиняли. 29 марта 1938 года он был приговорен к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнение 21 июля 1938 года.

В 1956 году по заявлению суп­руги Коцыка – Сурковой Елены Григорьевны – дело в отношении Ивана Васильевича было пересмотрено, а затем прекращено за отсутствием в его действиях сос­тава преступления. Иван Коцык реабилитирован посмертно. Мес­то его захоронения неизвестно.

Выставка «Иван Коцык. Страницы жизни» в Северо-Казахстанском музее призвана восстановить историческую справедливость. Экспозиция включает уникальные фотографии, письма, архив­ные документы и воспоминания современников. Особое место занимают нотные записи, сделанные рукой композитора.

– Иван Коцык – личность уникальная, – отметил заместитель директора музея Еркен Шакенов. – Он соединил традиции европейского музыкального образования с богатством казахского фольклора. Благодаря его усилиям впервые появились многоголос­ные обработки казахских песен.

На вопрос одного из посетителей выставки, почему важно помнить об Иване Коцыке, историки уверенно отвечают, что имя Ивана Коцыка – это символ объединения народов и традиций. Его труды остаются актуальными для современного Казахстана, где национальное искусство продолжает развиваться, обогащаясь культурным наследием прошлого.