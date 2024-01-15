Выставка в честь 120-летнего юбилея Абылхана Кастеева пройдет в Алматы

Культура
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Аменова Дана
Корреспондент

Об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Facebook/Аида Балаева

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в рамках рабочей поездки в Алматы посетила Государственный музей искусств имени А. Кастеева, который отмечает 120-летие со дня рождения выдающегося художника. 

Глава ведомства сообщила, что в связи с юбилеем Абылхана Кастеева, 17 января в Алматы состоится открытие выставки «Абылхан Кастеев. Наследие века». Также она пригласила жителей и гостей города посетить уникальную выставку.

По ее словам, экспозиция расскажет о становлении творчества нашего выдающегося живописца. Коллекция выставки включает более 300 живописных и графических произведений, в которых отражены самые значимые исторические вехи Казахстана в XX веке.

«Абылхан Кастеев является одним из основателей казахского изобразительного искусства, народным художником Казахской ССР, лауреатом Государственной премии имени Ш.Уалиханова. Выдающийся живописец и график является первым профессиональным казахским художником. Картины Абылхана Кастеева отличают собственный стиль и умение передать на полотнах свою любовь к родной земле. Художник создал свыше 1100 произведений, изображая быт казахов и красоту великой степи. Живописец постоянно обращался к образу великого Абая, создав около 30 работ, посвященных ему. Будущее принадлежит великим картинам, потому что они не умирают. В этом смысле Абылхан Кастеев является уникальной личностью, талантливым художником, внесшим огромный вклад в развитие казахского изобразительного искусства», — написала она.

Кроме того, Аида Балаева порекомендовала гражданам обязательно посетить выставку и приобщать своих детей к великому искусству кисти и полотна.

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